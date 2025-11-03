立委提議颱風假回歸中央宣布 氣象署：還有生活圈等其它因素

當有颱風來襲，地方首長都要根據氣象署資訊決定是否放颱風假。國民黨立委洪孟楷今天在立法院質詢氣象署長呂國臣時表示，地方首長判斷放假標準是根據氣象署資訊，若回歸由氣象署統一宣布，可降低地方首長壓力及減少民怨。

立法院交通委員會今天審查「氣象法」修正草案，洪孟楷質詢颱風是否停班停課各縣市判斷最大依據是什麼？氣象署長呂國臣回應，主要會提供風力及雨量預報，做為颱風時地方政府參考的重要依據。洪孟楷接著問，以前颱風假由中央統一宣布，後來因地制宜改由地方各自宣布，既然是否放颱風假判斷依據來自氣象署資訊，未來能否回歸中央由氣象署宣布，地方首長就不會有壓力考量。呂國臣表示停班停課決策氣象只是其中一個因素，另外還有生活圈、水電維生等因素考慮。