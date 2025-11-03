立委指颱風假難決策造成地方縣市長壓力 氣象署：3因素仍需首長決定

上月風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響大，面對是否放颱風假，當時北市長蔣萬安宣布正常上班上課，但北市風雨仍驚人，引發民怨。立委洪孟楷今表示，地方首長也是根據氣象署資料來決定停班課，認為未來應直接由氣象署宣布；氣象署說，除了氣象，生活圈、水電維生也是原因之一，仍要由首長來決定。

今年10月受到風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，北台灣出現顯著降雨，氣象署10月20日雨量預報資料一度顯示，新北、台北、桃園、新竹、宜蘭等5縣市雨量達到停班課標準，但北北基桃共同宣布，21日正常上班上課，且隔天北市雨量驚人，引發民怨，北市長蔣萬安臉書也遭民眾留言「咕嚕咕嚕」灌爆。

立法院交通委員會今針對「氣象法部分條文修正草案」提案處理意見報告，洪孟楷質詢指出，目前生成的海鷗颱風不會直接影響到台灣，而去年甚至更早之前，11月有颱風已是1967年的事情，不管是氣象法或氣象署應有更精準的氣象預報，質疑目前有無放颱風假的規定可循，讓國人提早因應。

洪孟楷說，面對颱風是否要停班課的狀況，需綜觀很多考量及因素，不是首長帥不帥來決定是否停班課，各縣市決定是否停班課仍要依據氣象署的預報，而這屬於科學數據。

洪孟楷表示，很多國人認為，過去颱風假是由中央政府決定，恐無法因地制宜，但回歸地方決策，又會造成地方首長的壓力，或是又出現哪些縣市有放假、哪些縣市沒放假的造神狀況；地方首長也是依據氣象署預報來決策是否停班課，未來是否直接就由氣象署來發布哪個縣市停班課？

氣象署長呂國臣表示，全球暖化過程中，海平面升高導致颱風強度增強，而颱風生成頻率則受到太平洋、聖嬰現象等影響，氣象署每年6月都會預估颱風數量並召開記者會說明。前幾年秋颱數量較少，近年又增加，去年11月就有發布颱風警報，而秋颱主要都影響北部、東部較多。

對於宣布颱風假與否，呂國臣坦言，停班課決策確實很困難，但考量是否宣布停班課除有氣象的風力及雨量因素外，生活圈、水電維生也是原因之一，而各地方情況不同，因此仍需由地方首長來決策。

另外，立委林國臣表示，氣象署針對颱風的預測很準，但降雨就不一定，尤其是超大豪雨特報，常常出現地方政府接收到的訊息與氣象署公布的資訊不同，導致出現地方首長做完決策後又怪罪氣象署資訊，建議遇到豪雨特報，地方首長要做決策時，氣象署應派專員提供資訊，才不會產生誤會。

對此，呂國臣表示，氣象署資訊都會滾動檢討，官網上也都會公告、可以看得到，滾動修正就是每3小時會更新未來6小時資料，另也都會與各地方政府做視訊連線，提供縣市政府最新氣象資訊，以便地方首長決策是否停班課。