便祕恐是失智前兆？腸道也會影響大腦 中醫授三大穴道「助腸胃蠕動」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
長期排便困難，除帶來生活困擾，還會讓腸道健康直接影響大腦功能。圖／123RF
秋天主「燥」，容易便秘，中醫師朱益智提醒，長期大腸機能異常，導致大便乾硬不易排出，或解便的次數減少，除了飲水、纖維攝取不足，長輩慢性便祕可能是失智症前兆之一。便秘雖然是腸胃不適，但腸道免疫系統紊亂會影響大腦中樞神經，認知功能出現障礙。

朱益智表示，便祕不只是腸胃的小問題，根據國際期刊《CNS Neuroscience & Therapeutics》的研究，便祕可能引發腸道微生菌的結構產生變化，影響腸道免疫系統。近年來，「腸腦軸系統」備受關注，如果腸道菌亂、便祕頻繁，可能是神經退化性疾病的早期預警信號。

多久排便一次算正常？醫學上廣義的便秘定義為：每周排便少於3次、解便困難及糞便乾硬、有解便感卻排不出來、解便後仍覺得排不乾淨。便秘原因可歸為腸胃蠕動緩慢以及糞便排出困難，朱益智說，便祕有可能是短期壓力太大，或是飲食造成，也有可能是長期體質與生活習慣的累積結果。

排便困難，除了情緒焦躁，還會讓腸道健康失衡，直接影響大腦。朱益智以《Neurology》期刊的內容指出，長期不當使用瀉藥的人，罹患失智症的風險提高64%。原因是身體的腸道菌相失衡，壞菌過多，讓累積在身體的毒素無法順利排出，漸漸影響到免疫系統，甚至透過迷走神經影響大腦的認知功能。

預防便祕要多攝取富含膳食纖維的蔬菜、水果、全穀類，另補充好菌，例如優格、發酵食物，還要避免高油脂、過度加工食物。朱益智分享三大「通便穴」，透過穴道按摩促進腸道蠕動、幫助排便。如果短時間內排便習慣、大便形狀突然改變，甚至有出血情形，建議盡速就醫安排進一步檢查。

1.支溝穴

被喻為「便祕萬用穴」，每天按壓30秒，3至5次，可搭配深呼吸。

位置：在手背，手腕橫紋往上約四指幅（手背側），屬於三焦經。

功效：調節腸道水分代謝、增加腸道彈性。

2.魚際穴

可緩解便祕、喉嚨痛，又名身體的「保命穴」；用另一隻手指順時針、逆時針按揉30秒。

位置：大拇指掌面與手背交界處的中點（赤白肉際）。

功效：清肺熱、潤腸通便，尤其適合口乾、便乾症狀的「熱便祕」。

3.商陽穴

流傳已久的經絡穴位，專門解決大便不通的問題。以另一隻手的指甲輕掐，直到有酸痛感，每次30秒~1分鐘，一天3次左右。

位置：食指靠大拇指側的指甲根部邊緣。

功效：適合已經有便意、卻解不出來的情況。

