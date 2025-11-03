高溫假有譜？ 交通部：11月提出修正草案

隨著氣候變遷全球暖化，高溫不斷刷新紀錄，對此，就有立委提出「氣象法部分條文修正草案」。國民黨立委洪孟楷3日指出，高溫假頻被提及，氣象署也欲修法，但相關法規遲未出爐，高溫假定義也不明；交通部表示，預計11月預告修法草案兩個月，後續會報行政院送立法院審議。

立委蔡其昌、陳冠廷等20名立委提出「氣象法部分條文修正草案」，氣象署今日赴交通委員會詢答。會中不少立委也關心高溫警示及高溫假議題。洪孟楷指出，夏天愈來愈熱，先前提過高溫假，氣象署也修法要將高溫納入，但為何遲未有結果。過去35度很少見，如今40度高溫頻傳，但氣象署至今尚未定義高溫是幾度、幾度可以放高溫假，應盡快訂出標準，讓戶外工作的勞工有依據，明年5、6月夏季來臨時，該示警就示警。

民進黨立委李昆澤則指出，世界各國NGO都針對高溫提出警告，在高溫之下大量曝曬及重體力工作都有一定危險。根據統計，2024年高溫日數比2023年增加近1倍，2024年熱傷害人數比2021年增加3倍，各國都將高溫納入職業風險，台灣也必須加緊跟上，保障國人安全。

對此，交通部次長林國顯表示，目前氣象法修法尚未預告。氣象署之前提出修正草案但遭交通部退回，目前正在修改及蒐集民眾意見，由於各界意見很多，因此需要多一點時間，預計本月將預告草案2個月。

氣象署長呂國臣表示，台北市一年高於35度高溫已經有70幾天，夏天時間愈來愈長，玉山溫度也年年創新高，凸顯全球暖化過程中，台灣也不例外，氣象署已跟國健署、中研院合作，針對熱傷害進行分析，此次修法修法會分成4個成面，首先將高溫極端天氣放到災害性修法內；氣候變遷項目中，將氣候明定出來，同時針對極端天氣樣態，在未來發布警報、特報、報告等名列清楚；為面對極端氣候，未來氣象法修法包含氣象站、氣象站蒐集的資料校正、訂正納入法規；如何把氣象署的資料活化至各領域，作為氣象變遷調適重要的氣象數據跨域。

呂國臣表示，目前的定義是人體感受溫度達36度為黃色燈號；達37度是預警的橙色燈號；38度以上就是紅色燈號，相關單位應有配套措施，相關修正草案已經報到交通部，但還有文字需要調整。

林國顯補充，交通部內是朝贊成（高溫假）的方向。所謂高溫假是根據溫度提供紅、橙、黃色燈號，讓相關單位有法源依據調適，由於各行各業影響不一樣，會跟相關災防單位研擬。