婦眼皮長黑色腫塊竟是老人斑角化症 醫揭致癌風險
新竹60多歲婦人近日左眼皮下方長出黑色不明腫塊，初期僅有輕微不適，但腫塊逐漸增大，甚至影響視線。沒想到就醫後竟是「老人斑」日曬造成的角化症。醫師提醒，眼周腫塊有可能是基底細胞癌或黑色素癌，應盡早就醫。
中國醫藥大學新竹附設醫院整形外科主任曾文楷指出，該婦人眼周腫塊約1公分，餘光常覺得被遮擋，影響生活品質，經醫病溝通手術處理，3天後完全看不出傷口，婦人也擺脫被異物遮住的苦惱。
曾文楷說明，隨著老化，最常見的眼周腫塊包括痣（真皮母斑）、皮膚老化或日曬造成的角化症（俗稱老人斑），少部分則可能為基底細胞癌或黑色素癌，肉眼難以立即判斷良性或惡性，一旦出現出血、疼痛或視線遮蔽等症狀，都應及早就醫處理。
曾文楷指出，治療上通常以局部麻醉下的手術切除為主，並送病理化驗以確認腫瘤性質。手術約30分鐘，過程需在顯微放大鏡輔助下進行，並使用極細縫線，盡量減少疤痕，確保眼皮外觀與功能完整。術後患者搭配專用水性敷料或膠原蛋白粉，可加速傷口癒合。
曾文楷提醒，眼皮腫塊與長期日曬有一定關聯，年長者或經常從事戶外活動者風險較高。平時應做好防曬措施，不僅要塗抹防曬乳，更應搭配帽子、口罩及太陽眼鏡等物理性防曬方式，減少紫外線對皮膚造成的長期傷害。
曾文楷提醒，若發現眼周或身體其他部位出現不明腫塊，無論是否有疼痛感，都應尋求專業醫師檢查，整形外科能針對傷口癒合及外觀修復提供完整照護。早期發現、早期治療，不僅能避免惡化風險，更能保護視力與生活品質。
