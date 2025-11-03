婦眼皮長黑色腫塊竟是老人斑角化症 醫揭致癌風險

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹60多歲婦人近日左眼皮下方長出黑色不明腫塊，初期僅有輕微不適，但腫塊逐漸增大，甚至影響視線。圖／中醫大新竹附醫提供
新竹60多歲婦人近日左眼皮下方長出黑色不明腫塊，初期僅有輕微不適，但腫塊逐漸增大，甚至影響視線。沒想到就醫後竟是「老人斑」日曬造成的角化症。醫師提醒，眼周腫塊有可能是基底細胞癌或黑色素癌，應盡早就醫。

中國醫藥大學新竹附設醫院整形外科主任曾文楷指出，該婦人眼周腫塊約1公分，餘光常覺得被遮擋，影響生活品質，經醫病溝通手術處理，3天後完全看不出傷口，婦人也擺脫被異物遮住的苦惱。

曾文楷說明，隨著老化，最常見的眼周腫塊包括痣（真皮母斑）、皮膚老化或日曬造成的角化症（俗稱老人斑），少部分則可能為基底細胞癌或黑色素癌，肉眼難以立即判斷良性或惡性，一旦出現出血、疼痛或視線遮蔽等症狀，都應及早就醫處理。

曾文楷指出，治療上通常以局部麻醉下的手術切除為主，並送病理化驗以確認腫瘤性質。手術約30分鐘，過程需在顯微放大鏡輔助下進行，並使用極細縫線，盡量減少疤痕，確保眼皮外觀與功能完整。術後患者搭配專用水性敷料或膠原蛋白粉，可加速傷口癒合。

曾文楷提醒，眼皮腫塊與長期日曬有一定關聯，年長者或經常從事戶外活動者風險較高。平時應做好防曬措施，不僅要塗抹防曬乳，更應搭配帽子、口罩及太陽眼鏡等物理性防曬方式，減少紫外線對皮膚造成的長期傷害。

曾文楷提醒，若發現眼周或身體其他部位出現不明腫塊，無論是否有疼痛感，都應尋求專業醫師檢查，整形外科能針對傷口癒合及外觀修復提供完整照護。早期發現、早期治療，不僅能避免惡化風險，更能保護視力與生活品質。

中醫大新竹附醫整形外科主任曾文楷指出，眼周腫塊少部分可能為基底細胞癌或黑色素癌，肉眼難以立即判斷良性或惡性，一旦出現出血、疼痛或視線遮蔽等症狀，都應及早就醫處理。記者黃羿馨／攝影
幾度可以放高溫假？立委批定義不明 交通部：11月提出修正草案

近年來極端氣候頻傳，為強化高溫事件的事前因應，立委提出「氣象法部分條文修正草案」。立委洪孟楷今天在立法院質詢指出，高溫假...

海鷗颱風增為中颱 最新路徑、影響出爐

海鷗颱風上午8時增為中颱，中央氣象署指出，預計周二通過菲律賓中部群島，之後朝南沙島方向，並往越南一帶前進，對台灣天氣沒有...

海鷗颱風之後還可能有颱風 賈新興揭成颱機率、可能路徑

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，海鷗颱風預估...

估熱帶系統發展恐北轉 氣象署：下周二到四較靠近台灣

中央氣象署科長林伯東上午指出，未來一周天氣前半段除了東北季風，還有華南雲雨區影響，天氣比較濕涼，後半段天氣就會比較穩定。

6年來最大！今年最大滿月5日登場 天文館曝觀賞時間點

今年最大滿月將在5日登場，也是六年來所見最大、最亮的滿月，足足比4月時的最小滿月大了約六分之一，亮約三分之一，非常適合觀...

方向盤「10點10分」握法已過時！專家教正確保命駕駛姿勢 開長途不易累

涼爽的天氣是出遊的旺季，難免會需要長途駕駛。但長時間開車極易疲勞，導致判斷力與反應力下降，進而影響行車安全。根據日媒TBS NEWS報導，警方與駕駛專家指出，要減少疲勞的關鍵，並非放鬆的「舒服姿勢」，而是「正確的駕駛姿勢」。專家更提醒，傳統的「10點10分」方向盤握法已過時，現在主流建議是「9點15分」。

