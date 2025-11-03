春節連假健保給付加倍 醫師工會提醒擴及其他國定假日、特定危機科別

快訊

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
周日及國定假日輕急症中心（Urgent Care Center，UCC）」昨正式上路，衛福部長石崇良表示，希望有效緩解醫學中心急診壅塞，減輕醫護過度負荷的壓力，將急重症資源留給更需要的病人。記者黃義書／攝影
「周日及國定假日輕急症中心（UCC）」昨天上路，衛福部長石崇良表示將提高明年春節連假期間醫療機構診療項目給付，最高可倍增。醫師職業工會表示肯定，但提醒健保給付僅能針對醫院，無法規範醫院如何發放薪資，更應關注這筆錢是否真的替年節出勤的醫院工作者注血，並建立。

為緩解醫學中心急診壅塞，衛福部「周日及國定假日輕急症中心（UCC）」昨天正式試辦。石崇良表示，UCC於11月2日試辦，主要著眼明年春節9天連假，期望建立制度，評估增加更多地點，迎接長假。為體恤春節期間上班醫事人員，將首度提高春節醫院住院、急診、門診，及基層診所初一至初三門診診察費、護理費、藥事服務費100％加成，雙倍給付。

台北市醫師職業工會對於春節給付加成表示肯定，但理事長陳亮甫也提出工會的三點提醒：

一、若此政策為真，確實可反映醫護人員於年假期間的繁忙，也慰勞不能陪伴家人或休假的付出。但健保給付僅能針對醫院，無法規範醫院如何發放薪資，現今勞動法令已規範國定假日出勤要加倍給薪，因此這政策與其說是為醫護加薪，較像是在替醫院止損。衛福部除了發錢以外，更應關注這筆錢是否真替年節出勤的醫院工作者注血。

二、過去的討論經常將醫護待遇低歸咎於健保給付低廉，每每談到給付調整便說涉及面相太廣，完全沒有本次石崇良部長裁示的簡單明快。衛福部應趁此機會解釋其給付調整機制，並且建立慣例，讓錢可以花在刀口上，今天提高春節連假給付，來年對於其他國定假日、特定危機科別、重點診療項目都可順勢反映，經費不足再進一步由國家挹注或提高保費。

三、提醒衛福部，醫療政策應該精準打擊，在嘗試任何政策實驗時，都應該針對其成效進行評估並且決定去留，才能讓民眾的納稅錢花在刀口之上。也呼籲醫院經營者，春節連假、年終領完後往往是離職高峰期，有無將衛福部的挹注反映在薪資上，員工都在看，請務必別辜負了政府的美意。

