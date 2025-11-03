快訊

蓋好6年不賣 北大特區「神秘大樓」要銷售了

對美軍購F-16能否如計畫交付？ 國防部：明年一定有飛機交運

方向盤「10點10分」握法已過時！專家教正確保命駕駛姿勢 開長途不易累

中市府人員私自去非洲豬瘟案場消毒 何欣純批：低級的錯誤

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
立法委員何欣純上午批評，台中市政府犯了「低級的錯誤」市長盧秀燕應該對國人交代清楚。圖／何欣純提供
立法委員何欣純上午批評，台中市政府犯了「低級的錯誤」市長盧秀燕應該對國人交代清楚。圖／何欣純提供

台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟案例，農業部長陳駿季昨對此表示，原本明天要去進一步採檢，但台中市政府卻私自派人跑去案場清消，導致出現變數，「這樣魯莽的行為實在不可取」立法委員何欣純上午進一步批評，台中市政府犯了這麼「低級的錯誤」市長盧秀燕應該對國人交代清楚。

何欣純說，在防疫的關鍵時間點，台中市政府犯了這麼「低級的錯誤」，令全民傻眼，也影響了採驗和未來解封的時間。她說，我們都在跟時間賽跑，要想想這影響了多大的豬肉產業和民生經濟，昨天農業部長陳駿季也說這樣的行為是自走砲、魯莽，全民都炸鍋，盧市長應該對國人交代清楚。

不過，台中市政府昨已回應，針對動保處鄭姓人員11月2日因誤解動保處黃姓組長指令，逕自進入案例場清消一事，該案調查報告已出爐，市府將祭出嚴格處分，不允許發生任何擾亂防疫行為。

台中市政府強調，非洲豬瘟已進入最後關鍵期，市府與中央攜手嚴格執行第三階段防疫作為，依中央指引持續擴大採檢與封鎖範圍，全力守護台中，力拚早日清零、全面解封。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

無預警闖豬場消毒遭轟 何欣純指低級錯誤：盧秀燕應向國人交代

陳駿季批中市府私自去案例場消毒「魯莽」 中市府回應了

影／陳駿季批中市府未依程序重複清消 恐影響採樣準確性

中市府私自再去案例場消毒 陳駿季：影響明日採樣魯莽不可取

相關新聞

中市府人員私自去非洲豬瘟案場消毒 何欣純批：低級的錯誤

台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟案例，農業部長陳駿季昨對此表示，原本明天要去進一步採檢，但台中市政府卻私自派人跑去案場清消...

中市府擅闖豬場消毒挨轟自走砲 民進黨團：盧秀燕害死全台豬農及人民

我國爆發首起非洲豬瘟案例，農業部長陳駿季昨天表示，台中市政府擅自進行清消，「防疫不應該是自走砲行為」。民進黨立法院黨團書...

中市動保人員私自到案場消毒 民進黨團痛批：中市府成防疫最大破口

非洲豬瘟爆發進入第3階段防疫作為，國軍化學兵日前連夜清消完梧棲案例場，預計今天採檢，但台中市政府又私自前往案場消毒，讓採...

無預警闖豬場消毒遭轟 何欣純指低級錯誤：盧秀燕應向國人交代

農業部長陳駿季昨稱，台中市府在未告知下擅自清消非洲豬瘟案場，擔心後續採檢出現偽陰性。代表民進黨參選台中市長的立委何欣純抨...

案場清消待採檢 中市動保人員私自消毒掀波

非洲豬瘟爆發進入第3階段防疫作為，國軍化學兵日前連夜清消完梧棲案例場，預計今天採檢，但台中市政府又私自前往案場消毒，讓採...

封鎖12天 中市防疫第3階段更加嚴

台中梧棲養豬場驗出全台首例非洲豬瘟，非洲豬瘟前進應變所指揮官杜文珍與台中市長盧秀燕昨表示，防疫進入第3階段。市府表示，高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。