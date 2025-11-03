中市府人員私自去非洲豬瘟案場消毒 何欣純批：低級的錯誤

台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟案例，農業部長陳駿季昨對此表示，原本明天要去進一步採檢，但台中市政府卻私自派人跑去案場清消，導致出現變數，「這樣魯莽的行為實在不可取」立法委員何欣純上午進一步批評，台中市政府犯了這麼「低級的錯誤」市長盧秀燕應該對國人交代清楚。

何欣純說，在防疫的關鍵時間點，台中市政府犯了這麼「低級的錯誤」，令全民傻眼，也影響了採驗和未來解封的時間。她說，我們都在跟時間賽跑，要想想這影響了多大的豬肉產業和民生經濟，昨天農業部長陳駿季也說這樣的行為是自走砲、魯莽，全民都炸鍋，盧市長應該對國人交代清楚。

不過，台中市政府昨已回應，針對動保處鄭姓人員11月2日因誤解動保處黃姓組長指令，逕自進入案例場清消一事，該案調查報告已出爐，市府將祭出嚴格處分，不允許發生任何擾亂防疫行為。

台中市政府強調，非洲豬瘟已進入最後關鍵期，市府與中央攜手嚴格執行第三階段防疫作為，依中央指引持續擴大採檢與封鎖範圍，全力守護台中，力拚早日清零、全面解封。