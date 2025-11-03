估熱帶系統發展恐北轉 氣象署：下周二到四較靠近台灣

中央氣象署科長林伯東上午指出，未來一周天氣前半段除了東北季風，還有華南雲雨區影響，天氣比較濕涼，後半段天氣就會比較穩定。

林伯東指出，海鷗颱風上午8時位置在鵝鑾鼻東南方約1500多公里的海面上，未來以偏西方向前進，進入南海，再往中南半島方向前進，對台灣基本上沒有影響。海鷗颱風上午8時增強為中度颱風，往西移動過程中還會再增強。

目前菲律賓東方海面有些熱帶系統仍活躍，林伯東指出，目前模式預測下周熱帶系統可能會成形，往西朝菲律賓靠近，可能往西或北轉，有可能較接近台灣。預估下周二到下周四是比較接近台灣的時候，需繼續觀察。

林伯東指出，華南雲雨區從中南半島往北，受中高層西風影響，慢慢移入，加上東北風影響台灣，今天一整天北部、東半部、恆春半島、中部及南部山區都會下雨。尤其是迎風面的基隆、北海岸、台北、宜蘭等，都會有局部大雨發生機率。

林伯東指出，今明兩天都受東北季風影響，周四東北季風減弱，周五到下周日各地大致多雲到晴，降雨零星，近中午甚至有悶熱之感。溫度方面，今明兩天北宜清晨20度以下；中南部清晨約21-23度，但日夜溫差大，白天可逾30度。

周三仍受東北季風影響，林伯東說，但各地降雨機率低，僅迎風面北部、東北部及恆春半島有局部或零星短暫雨。北宜約21-24度，中南部約22-32度，花東約23-28度。

林伯東表示，周四東北季風減弱，天氣更穩定，桃園以北、東半部及恆春半島降雨零星，北宜氣溫稍有回升，約21-27度，中南部則約23-32度，花東23-29度。