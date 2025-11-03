6年來最大！今年最大滿月5日登場 天文館曝觀賞時間點
今年最大滿月將在5日登場，也是六年來所見最大、最亮的滿月，足足比4月時的最小滿月大了約六分之一，亮約三分之一，非常適合觀賞，北市天文館也將在當天於國父紀念館前廣場舉辦快閃活動，現場設置望遠鏡安排解說。
天文館表示，由於月球繞行地球軌道為橢圓形，因此地月距離會隨時間而改變；當滿月發生在地月距離最近的近地點附近時，稱為「近地點滿月」，也就是俗稱的「超級月亮」；一年中可能出現數次超級滿月，今年11、12月皆是。
天文館說，這次「望」發生在5日21時19分，離通過近地點僅約9小時，與地球距離約35萬6978公里，月球視直徑達0.57度，也是自2019年2月以來的最大滿月。
天文館表示，雖然最大滿月與最小滿月有如50元和10元硬幣大小的差異，但若非並列其實不易察覺；而當滿月初升時，在與地面景觀、建築等對比下形成的「月亮錯覺」效應，才是使其格外壯觀的主要原因。
