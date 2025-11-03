幾度可以放高溫假？立委批定義不明 交通部：11月提出修正草案

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高溫假頻被提醒，但相關法規遲未出爐，立委要求盡快修法，交通部表示本月將提出修正草案。圖為勞工應注意熱傷害示意圖。聯合報系資料照
近年來極端氣候頻傳，為強化高溫事件的事前因應，立委提出「氣象法部分條文修正草案」。立委洪孟楷今天在立法院質詢指出，高溫假頻被提及，氣象署也欲修法，但相關法規遲未出爐，高溫假定義也不明；氣象署則表示，目前針對高溫發布即時訊息，交通部表示，氣象法修法草案預計本月提出。

立委指出，近年來極端氣候頻傳，世界各國已發生多起高溫致災事件，為強化高溫事件的事前因應，並推動我國氣象業務的發展，因此提出「氣象法部分條文修正草案」，認為在全球暖化及都市化的環境變遷下，全球高溫屢創新紀錄，影響人類生活甚巨，因此應新增「高溫」也為災害性天氣之一。

交通部次長林國顯表示，全球暖化趨勢下，高溫事件頻傳，本國也不例外，尊重委員會綜合審查結果，另考量近年來熱帶性低氣壓也造成相當大的災害，像是2018年0823水災創創南台灣，因此除將「高溫」新增為災害性天氣之一外，交通部也建議在氣象法第2條增列「熱帶性低氣壓」。

會中不少立委也關心高溫警示及高溫假議題。洪孟楷指出，夏天愈來愈熱，先前提過高溫假，氣象署也修法要將高溫納入，但為何遲未有結果。過去35度很少見，如今40度高溫頻傳，但氣象署至今尚未定義高溫是幾度、幾度可以放高溫假，應盡快訂出標準，讓戶外工作的勞工有依據，明年5、6月夏季來臨時，該示警就示警。

立委李昆澤說，極端氣候下高溫天數愈來愈多，世界各國NGO也都提出警告，國際勞工組織也提醒，高溫之下大量曝曬、工作，都有公安危險。

李昆澤指出，根據統計，2024年高溫日數有63天，比2023年的34天增加近1倍；2024年與2021年相比熱傷害人數增加1倍，其中2021年7月有423人受到熱傷害，2024年7月則暴增到1204人，增加近3倍；李昆澤說，各國都在建立熱傷害相關法條，台灣應該要加強。

針對氣象法修法過程，林國顯表示，目前氣象法修法尚未預告。氣象署之前提出修正草案但遭交通部退回，目前正在修改及蒐集民眾意見，由於各界意見很多，因此需要多一點時間，預計本月將預告草案2個月。

氣象署長呂國臣表示，目前將高溫入法列為災害性天氣為第一步，讓各單位有所依循，畢竟高溫對各行各業的層次不同。

他進一步說，修法會分成4個成面，首先將高溫極端天氣放到災害性修法內；氣候變遷項目中，將氣候明定出來，同時針對極端天氣樣態，在未來發布警報、特報、報告等名列清楚；為面對極端氣候，未來氣象法修法包含氣象站、氣象站蒐集的資料校正、訂正納入法規；如何把氣象署的資料活化至各領域，作為氣象變遷調適重要的氣象數據跨域。

方向盤「10點10分」握法已過時！專家教正確保命駕駛姿勢 開長途不易累

涼爽的天氣是出遊的旺季，難免會需要長途駕駛。但長時間開車極易疲勞，導致判斷力與反應力下降，進而影響行車安全。根據日媒TBS NEWS報導，警方與駕駛專家指出，要減少疲勞的關鍵，並非放鬆的「舒服姿勢」，而是「正確的駕駛姿勢」。專家更提醒，傳統的「10點10分」方向盤握法已過時，現在主流建議是「9點15分」。

