快訊

蓋好6年不賣 北大特區「神秘大樓」要銷售了

對美軍購F-16能否如計畫交付？ 國防部：明年一定有飛機交運

方向盤「10點10分」握法已過時！專家教正確保命駕駛姿勢 開長途不易累

聽新聞
0:00 / 0:00

MRI輔助診斷 攝護腺癌提早發現 醫籲：排尿異常別拖延

聯合報／ 記者張策葉德正／新北即時報導
台北慈濟醫院泌尿科鐘伯恩醫師呼籲男性自50歲起定期追蹤PSA指數，高風險族群則應提前至45歲檢查。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院泌尿科鐘伯恩醫師呼籲男性自50歲起定期追蹤PSA指數，高風險族群則應提前至45歲檢查。圖／台北慈濟醫院提供

攝護腺癌是男性常見癌症之一，早期症狀常被誤認為老化或攝護腺肥大而延誤治療。醫師提醒，當出現頻尿、排尿困難或夜尿等症狀時，應及早檢查。隨著影像科技進步，核磁共振（MRI）結合超音波導引切片已能大幅提升診斷準確度，協助早期發現臨床顯著性攝護腺癌。

台北慈濟醫院泌尿科鐘伯恩醫師指出，若能在癌症突破攝護腺包膜前介入治療，患者5年存活率可高達99%，呼籲男性自50歲起定期追蹤PSA指數，高風險族群則應提前至45歲檢查。

鐘伯恩說，傳統的肛門指診與隨機切片在病灶定位上具侷限，容易錯過位於前列腺前區或邊緣的病變。依據國際指引，當攝護腺特異抗原（PSA）異常或懷疑度高時，應先進行MRI檢查，依影像結果再安排MRI與超音波融合導引切片，可顯著提高診斷準確率。對於確診患者，非轉移性病患可採「達文西機械手臂輔助手術」根除癌灶，藉由微創小切口進行高精度切除與重建，並最大化保留神經血管束，以維持排尿控制與性功能。

台北慈濟醫院近期收治一名75歲旅居國外的李姓患者，長期排尿困難且PSA值持續升高。雖兩度接受傳統切片皆未檢出癌細胞，但經MRI發現病灶位於難以取樣的前列腺前區，最終確診為臨床第三期攝護腺癌。醫療團隊採達文西機械手臂根除手術徹底切除病灶，術後再合併放射治療，目前患者恢復良好，持續門診追蹤中。

鐘伯恩提醒，攝護腺癌的危險因子包括高齡、家族病史與特定基因突變。若PSA值超過4 ng/mL或呈上升趨勢，應盡速由泌尿科醫師評估。攝護腺癌可早期診斷且治癒率高，「越早發現，治療選擇越多、預後越佳」，他呼籲男性勿諱疾忌醫，積極篩檢守護攝護腺健康。

個案李先生經MRI與超音波融合導引切片確認為臨床第三期攝護腺癌，紅色標記為病灶，綠色點狀標記為實際切片之紀錄位置。圖／台北慈濟醫院提供
個案李先生經MRI與超音波融合導引切片確認為臨床第三期攝護腺癌，紅色標記為病灶，綠色點狀標記為實際切片之紀錄位置。圖／台北慈濟醫院提供

攝護腺癌 患者 醫師

延伸閱讀

川普證實10月初曾照MRI 未透露原因

壓力大長期熬夜 社會新鮮人「耳中風」醫籲年輕族群勿輕忽

台大駁兒科醫「時薪900元」 醫籲對話尋合理待遇

延誤1分鐘有190萬個腦細胞死亡！醫籲注意這些跡象 謹記中風救援三步驟

相關新聞

幾度可以放高溫假？立委批定義不明 交通部：11月提出修正草案

近年來極端氣候頻傳，為強化高溫事件的事前因應，立委提出「氣象法部分條文修正草案」。立委洪孟楷今天在立法院質詢指出，高溫假...

海鷗颱風增為中颱 最新路徑、影響出爐

海鷗颱風上午8時增為中颱，中央氣象署指出，預計周二通過菲律賓中部群島，之後朝南沙島方向，並往越南一帶前進，對台灣天氣沒有...

海鷗颱風之後還可能有颱風 賈新興揭成颱機率、可能路徑

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，海鷗颱風預估...

估熱帶系統發展恐北轉 氣象署：下周二到四較靠近台灣

中央氣象署科長林伯東上午指出，未來一周天氣前半段除了東北季風，還有華南雲雨區影響，天氣比較濕涼，後半段天氣就會比較穩定。

6年來最大！今年最大滿月5日登場 天文館曝觀賞時間點

今年最大滿月將在5日登場，也是六年來所見最大、最亮的滿月，足足比4月時的最小滿月大了約六分之一，亮約三分之一，非常適合觀...

方向盤「10點10分」握法已過時！專家教正確保命駕駛姿勢 開長途不易累

涼爽的天氣是出遊的旺季，難免會需要長途駕駛。但長時間開車極易疲勞，導致判斷力與反應力下降，進而影響行車安全。根據日媒TBS NEWS報導，警方與駕駛專家指出，要減少疲勞的關鍵，並非放鬆的「舒服姿勢」，而是「正確的駕駛姿勢」。專家更提醒，傳統的「10點10分」方向盤握法已過時，現在主流建議是「9點15分」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。