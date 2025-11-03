變冷提不起勁？中醫教你多吃「這類食材」再加三招化解冬季憂鬱

許多人一年大部分時間都維持好的健康狀態，但冬季特別感到憂鬱，沒有特別原因就情緒落寞，沒有動力，做什麼都提不起勁，早上不想起床、整個人電力瞬間減弱一半，只想懶在床上。初鳴堂中醫診所中醫師徐瑋億表示，冬季日照時間縮短、氣溫低，為了應對寒冷環境會減少體力的消耗，除了活動力減弱之外，還可能引起情緒的變化。

徐瑋億說，冬季日照縮短，容易影響心情，如果加上陰鬱濕冷的天氣，精神就更容易沮喪或低落。這與日光誘發退黑激素分泌較少有關，許多人俗稱為「冬季憂鬱」。症狀包括疲倦、頭暈、失眠或睡眠品質不佳，及失去原本對事物的興趣，不愛與人互動，心情低落，難以專心或思考，甚至是食慾暴增，體重增加，有罪惡感，手腳也會冰冷。

若要改善冬季憂鬱，徐瑋億建議，可以多洗熱水澡或泡溫泉，手腳溫暖會讓人較有精神、更有活力；多運動，運動可以鼓舞陽氣，提振精神、增強體力，多巴胺分泌會讓身體有愉悅感，如果時間不夠，也可以做一些簡單的伸展。並多到戶外曬太陽，因陽光不但能溫煦四肢，也能促進大腦釋放血清素，鎮定情緒。

至於，日常飲食調整。手腳冰冷、陽氣虛弱的人，可在料理中適度加入蔥、薑、大蒜、韭菜、肉桂、栗子、麻油、辣椒、胡椒、孜然、八角等辛溫食材，也可搭配羊肉來適當食補。平時多喝溫水，少吃冷飲寒食。冰飲、寒涼水果、蔬菜會把寒氣帶入體內，消耗體內陽氣，手腳容易冰冷的民眾，建議盡量喝溫飲。

另，應有充足睡眠，少熬夜。中醫認為睡眠是一大補，可以修復精神氣力。長期熬夜，很容易耗傷陽氣，充足優質的睡眠很重要。晚上11點到凌晨3點的時段是人體蓄養陽氣的時間，這個時段睡得越充足，體內的陽氣就會越旺盛，精神與心情都會比較健康。

徐瑋憶說，以中醫緩解冬季憂鬱，將依證型與症狀處置。陽虛、虛寒體質的人，陽氣不足，四肢不溫，夜晚多尿、臉色白、易疲累，治療給予溫陽補氣。血虛體質，少氣懶言、頭暈眼花、倦怠乏力、心悸、失眠多夢、掉髮，血虛多伴隨氣虛，將給予補氣養血。肝氣鬱結，表現會有胸脅脹滿、胸悶嘆息，大便不暢，月經不調，治療會給予疏肝解鬱，理氣暢中。

徐瑋憶表示，陽虛、血虛、氣虛、肝氣鬱結是證型的概略描述，個人體質非單一證候表現，不建議民眾買藥大補特補。曾有患者看了網路資料到中藥房自行抓藥來燉補，補到便祕、口臭、滿臉痘痘來求診，自行判斷不但沒有達到調補的效果，還可能產生副作用。

徐瑋憶提供改善冬季憂鬱的簡單茶飲：

排憂解鬱茶

藥材：鬱金10g、百合10g、玫瑰5g、薄荷5g，

做法：以1000c.c.的水煮滾5分鐘，放稍微涼一點，暖暖喝。

適合：焦慮不安、失眠、睡眠品質不佳者。

暖暖活力茶

藥材：黃耆5g、五加皮5g、紅景天5g、刺五加5g

做法：以1000c.c.的水煮滾5分鐘，放稍微涼一點飲用。

適合：睡很多卻精神不濟、手腳冰冷者。