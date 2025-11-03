快訊

台中烏日火警母女1死1重傷 64歲前租客「不滿屋主」駕車衝撞釀火災

粿粿、王子爆不倫！美國團「還有一對」掩護手法曝光 疑私人對話流出

台中烏日今晨母女1死傷縱火案 前租客64歲許男落網送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

海鷗颱風之後還可能有颱風 賈新興揭成颱機率、可能路徑

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
賈新興指出，未來10天整體仍受東北風影響，新竹以北及宜蘭天氣涼。聯合報系資料照片
賈新興指出，未來10天整體仍受東北風影響，新竹以北及宜蘭天氣涼。聯合報系資料照片

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，海鷗颱風預估會往越南移動，影響越南中部天氣，對台灣天氣沒有影響，也不會與東北季風共伴。最近影響台灣天氣是東北季風，較上波降溫1到2度。今晨宜蘭三星測到17.2度，新北市國五17.3度

賈新興指出，未來10天整體仍受東北風影響，新竹以北及宜蘭天氣涼。今明兩天水氣多，包括桃園以北、基隆北海及宜蘭等有局部短暫雨。但需觀察5日至6日於菲律賓東方外海另一個熱帶系統的發展及其移動趨勢，歐洲模式預測成颱機率達3到4成，會朝西北方向移動，朝菲律賓東方附近前進，之後路徑可等到發展成熱帶性低氣壓後再繼續觀察。

賈新興說，4日至5日受東北季風影響，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，新竹及花蓮亦有零星短暫雨，午後竹苗以南山區及花東山區亦有零星短暫雨。6日東北季風減弱，６日至７日北海岸、基隆至宜蘭及新北山區有零星短暫雨，午後花東山區及南投以南山區有零星短暫雨。８日北海岸、基隆至宜蘭及新北山區有零星短暫雨，午後南投以南山區及宜花東山區亦有零星短暫雨。９日午後南投以南山區有零星短暫雨。

至於10日至12日受東北季風影響，賈新興指出，10日北海岸、基隆至宜蘭及新北山區有零星短暫雨，午後北北基宜轉有局部短暫雨，南投以南山區、高屏及花東亦有零星短暫雨。11日午後各地山區及高屏有零星短暫雨。12日午後南投以南山區有零星短暫雨。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

宜蘭 東北季風

延伸閱讀

東北季風影響逐日降雨熱區曝 賈新興：觀察周日起熱帶系統發展

未來10天東北季風影響 賈新興：宜蘭持續性降雨至12月上旬

還有颱風？賈新興：2熱帶擾動恐發展 3波東北季風接續影響

光復節連假天氣曝 賈新興：下周五另1波東北季風到

相關新聞

今水氣增多降雨擴大 吳德榮：海鷗颱風恐增為中颱登陸越南

東北季風一波波，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www...

假日輕急症中心首日冷清 六都日間僅169人看診

「周日及國定假日輕急症中心（ＵＣＣ）」試辦計畫昨於六都十三個據點上路，衛福部石崇良表示，為緩解假日急症需要，針對發燒、小...

海鷗颱風之後還可能有颱風 賈新興揭成颱機率、可能路徑

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，海鷗颱風預估...

假日輕急症中心 有家長抱怨無兒科醫師

衛福部試辦「周日及國定假日輕急症中心（ＵＣＣ）」昨啟用，北中南各地首日略顯冷清，除了台南永川醫院收治一四四名輕症患者，其...

爭取黃金救援時間！智慧救援路網 為救護車開道

為讓救護車「一路綠燈」，全國多縣市陸續導入「緊急車輛優先號誌系統」，以智慧科技為救援開道。桃園試辦「救護一路通」計畫，平...

方向盤「10點10分」握法已過時！專家教正確保命駕駛姿勢 開長途不易累

涼爽的天氣是出遊的旺季，難免會需要長途駕駛。但長時間開車極易疲勞，導致判斷力與反應力下降，進而影響行車安全。根據日媒TBS NEWS報導，警方與駕駛專家指出，要減少疲勞的關鍵，並非放鬆的「舒服姿勢」，而是「正確的駕駛姿勢」。專家更提醒，傳統的「10點10分」方向盤握法已過時，現在主流建議是「9點15分」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。