海鷗颱風之後還可能有颱風 賈新興揭成颱機率、可能路徑

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，海鷗颱風預估會往越南移動，影響越南中部天氣，對台灣天氣沒有影響，也不會與東北季風共伴。最近影響台灣天氣是東北季風，較上波降溫1到2度。今晨宜蘭三星測到17.2度，新北市國五17.3度

賈新興指出，未來10天整體仍受東北風影響，新竹以北及宜蘭天氣涼。今明兩天水氣多，包括桃園以北、基隆北海及宜蘭等有局部短暫雨。但需觀察5日至6日於菲律賓東方外海另一個熱帶系統的發展及其移動趨勢，歐洲模式預測成颱機率達3到4成，會朝西北方向移動，朝菲律賓東方附近前進，之後路徑可等到發展成熱帶性低氣壓後再繼續觀察。

賈新興說，4日至5日受東北季風影響，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，新竹及花蓮亦有零星短暫雨，午後竹苗以南山區及花東山區亦有零星短暫雨。6日東北季風減弱，６日至７日北海岸、基隆至宜蘭及新北山區有零星短暫雨，午後花東山區及南投以南山區有零星短暫雨。８日北海岸、基隆至宜蘭及新北山區有零星短暫雨，午後南投以南山區及宜花東山區亦有零星短暫雨。９日午後南投以南山區有零星短暫雨。

至於10日至12日受東北季風影響，賈新興指出，10日北海岸、基隆至宜蘭及新北山區有零星短暫雨，午後北北基宜轉有局部短暫雨，南投以南山區、高屏及花東亦有零星短暫雨。11日午後各地山區及高屏有零星短暫雨。12日午後南投以南山區有零星短暫雨。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。