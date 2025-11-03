快訊

台中烏日火警母女1死1重傷 64歲前租客「不滿屋主」駕車衝撞釀火災

粿粿、王子爆不倫！美國團「還有一對」掩護手法曝光 疑私人對話流出

台中烏日今晨母女1死傷縱火案 前租客64歲許男落網送醫

方向盤「10點10分」握法已過時！專家教正確保命駕駛姿勢 開長途不易累

聯合新聞網／ 綜合報導
日警和專家宣導正確開車姿勢，預防長途開車疲勞，保障行車安全。 示意圖／Ingimage
日警和專家宣導正確開車姿勢，預防長途開車疲勞，保障行車安全。 示意圖／Ingimage

涼爽的天氣是出遊的旺季，難免會需要長途駕駛。但長時間開車極易疲勞，導致判斷力與反應力下降，進而影響行車安全。根據日媒「TBS NEWS」報導，警方與駕駛專家指出，要減少疲勞的關鍵，並非放鬆的「舒服姿勢」，而是「正確的駕駛姿勢」。專家更提醒，傳統的「10點10分」方向盤握法已過時，現在主流建議是「9點15分」。

山口縣交通安全學習館警部補松橋正治指出，連警察在考巡邏車駕駛執照時，都必須從正確姿勢學起。預防駕駛疲勞的第一步是要「將腰部完全貼緊椅背最深處」。接著調整座椅前後距離，標準是「右腳能將煞車踩到底」，確保煞車力道不會因姿勢不良而分散；同時，「左腳」也必須牢牢踩在休息踏板上，以便在轉彎抵抗離心力時，穩固身體不晃動。

至於方向盤，駕訓班教官三浦大志表示，許多新手駕駛因緊張或怕看不清楚，會不自覺地前傾或像「抱著方向盤」開車。這種姿勢反而會讓手肘卡住，影響靈活度。警方建議可以將雙手放在方向盤上方，稍微往前推。這時若背部自然貼住座椅，肩胛骨和整個背部都能穩穩靠上椅背，才代表距離適當。

日本自動車聯盟（JAF）專家近藤博嗣更警告，「前傾」是極危險的姿勢。因為安全氣囊會以時速100至300公里的驚人速度爆開，「若駕駛方式錯誤，安全氣囊也可能造成傷害」。方向盤握法改為「9點15分」的主因，就是為了在氣囊爆開時，避免雙手受傷。正確的駕駛姿勢是安全的第一步驟，民眾應在出遊前重新檢視自己的駕駛習慣。

安全氣囊 駕訓班

延伸閱讀

太噁！日男闖車站男廁伸手捧尿喝下還道謝 高中生嚇壞報警

溫柔欺騙…失智者想家出門 「車不會來的公車站」成留人幫手

英急發旅遊警告！日政府首開熊禍會議 專家見網路亂象憂雪上加霜

誰還在寄賀年卡？日本銷量連降15年破新低 業者急推「平成救星」挽買氣

相關新聞

今水氣增多降雨擴大 吳德榮：海鷗颱風恐增為中颱登陸越南

東北季風一波波，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www...

假日輕急症中心首日冷清 六都日間僅169人看診

「周日及國定假日輕急症中心（ＵＣＣ）」試辦計畫昨於六都十三個據點上路，衛福部石崇良表示，為緩解假日急症需要，針對發燒、小...

海鷗颱風之後還可能有颱風 賈新興揭成颱機率、可能路徑

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，海鷗颱風預估...

假日輕急症中心 有家長抱怨無兒科醫師

衛福部試辦「周日及國定假日輕急症中心（ＵＣＣ）」昨啟用，北中南各地首日略顯冷清，除了台南永川醫院收治一四四名輕症患者，其...

爭取黃金救援時間！智慧救援路網 為救護車開道

為讓救護車「一路綠燈」，全國多縣市陸續導入「緊急車輛優先號誌系統」，以智慧科技為救援開道。桃園試辦「救護一路通」計畫，平...

方向盤「10點10分」握法已過時！專家教正確保命駕駛姿勢 開長途不易累

涼爽的天氣是出遊的旺季，難免會需要長途駕駛。但長時間開車極易疲勞，導致判斷力與反應力下降，進而影響行車安全。根據日媒TBS NEWS報導，警方與駕駛專家指出，要減少疲勞的關鍵，並非放鬆的「舒服姿勢」，而是「正確的駕駛姿勢」。專家更提醒，傳統的「10點10分」方向盤握法已過時，現在主流建議是「9點15分」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。