方向盤「10點10分」握法已過時！專家教正確保命駕駛姿勢 開長途不易累

涼爽的天氣是出遊的旺季，難免會需要長途駕駛。但長時間開車極易疲勞，導致判斷力與反應力下降，進而影響行車安全。根據日媒「TBS NEWS」報導，警方與駕駛專家指出，要減少疲勞的關鍵，並非放鬆的「舒服姿勢」，而是「正確的駕駛姿勢」。專家更提醒，傳統的「10點10分」方向盤握法已過時，現在主流建議是「9點15分」。

山口縣交通安全學習館警部補松橋正治指出，連警察在考巡邏車駕駛執照時，都必須從正確姿勢學起。預防駕駛疲勞的第一步是要「將腰部完全貼緊椅背最深處」。接著調整座椅前後距離，標準是「右腳能將煞車踩到底」，確保煞車力道不會因姿勢不良而分散；同時，「左腳」也必須牢牢踩在休息踏板上，以便在轉彎抵抗離心力時，穩固身體不晃動。

至於方向盤，駕訓班教官三浦大志表示，許多新手駕駛因緊張或怕看不清楚，會不自覺地前傾或像「抱著方向盤」開車。這種姿勢反而會讓手肘卡住，影響靈活度。警方建議可以將雙手放在方向盤上方，稍微往前推。這時若背部自然貼住座椅，肩胛骨和整個背部都能穩穩靠上椅背，才代表距離適當。

日本自動車聯盟（JAF）專家近藤博嗣更警告，「前傾」是極危險的姿勢。因為安全氣囊會以時速100至300公里的驚人速度爆開，「若駕駛方式錯誤，安全氣囊也可能造成傷害」。方向盤握法改為「9點15分」的主因，就是為了在氣囊爆開時，避免雙手受傷。正確的駕駛姿勢是安全的第一步驟，民眾應在出遊前重新檢視自己的駕駛習慣。