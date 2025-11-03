5歲童罹A型流感併發急性壞死性腦病 治療4周奇蹟康復

5歲女童罹患A型流感竟併發急性壞死性腦病（ANEC）！就醫後穩定生命徵象，但意識不清，家長轉送台中慈濟醫院復健。經中西醫療團隊與家屬共同努力4周終於順利康復出院。慈濟醫院復健醫學部主任蔡森蔚說，醫療團隊與家屬開放溝通、彼此信任並願意配合治療計畫，對復健進步影響極大。

女童母親說，女兒今年9月罹患A流，就醫後雖穩定，但女兒在加護病房時，身體右側無力、意識不清、不會說話也無法進食，擔憂復健會很辛苦漫長。她上網搜尋得知，台中慈濟醫院曾成功治療因腦炎昏迷成植物人的孩童，立即轉院，希望藉西醫復健與中醫療法幫助女兒早日康復。

台中慈濟醫院復健醫學部主任蔡森蔚表示，女童的醫學影像顯示腦部受損並不嚴重，啟動多項治療與復健方案。包括靜脈雷射改善微循環，提升紅血球攜氧能力，使受損組織獲得更多氧氣，加速修復；也實施治療原理相似的高壓氧。

再詳細評估，由醫療團隊實施經顱磁刺激治療，誘發腦部與肢體的傳導，幫助神經重新建立連結。另外，搭配傳統物理與職能治療，透過肢體活動由外而內刺激，讓神經訊號回傳腦部，輔以營養補充，促進神經可塑性。

西醫復健，家屬也尋求中醫針灸療法與中藥調理。中醫部醫師歐宗益每天病房探視，針灸女童頭部與肢體。歐宗益指出，初期以中醫通腑瀉濁為原則，排除體內廢物、穩定機能，接著進行醒腦開竅，透過針灸與雷射針灸刺激頭皮、頸椎及手部等相對穴位，活化腦部、疏通氣血；水煎藥用以調理脾胃，促進消化與代謝。

醫療團隊指導家屬施做中醫捏脊及中藥泡腳，對恢復健康都有幫助。復健期間，母親全天候陪女兒講話、按摩、閱讀與練習站立運動，每天記錄並觀察反應，家屬努力與醫療團隊照護，使女童入院一周就能喊「媽媽！」