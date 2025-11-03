今水氣增多降雨擴大 吳德榮：海鷗颱風恐增為中颱登陸越南

東北季風一波波，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今、明兩天仍受東北季風影響；今日水氣逐漸增多，降雨略擴大，北部、宜花及中部山區有局部短暫降雨的機率，其他地區多雲時晴；冷空氣偏弱，北台稍涼，中南部白天微熱早晚涼。

今日各地區氣溫：北部18至25度、中部19至31度、南部19至32度及東部17至29度。

吳德榮說，今(3日)晨氣溫大致與昨晨相近，截至5時12分全台各縣市平地最低氣溫為宜蘭(羅東鎮)的17.2度；各地區平地最低氣溫約在17至20度：北部(新北石碇區)17.5度、中部(台中后里區)18.8度、南部(高雄內門區)19.3度及東部(宜蘭三星鄉)17.2度。

吳德榮指出，周三至下周日(5至9日)起另一波東北季風影響；周三水氣多，北部及宜花有局部短暫雨，周四至下周日水氣減少，北海岸及東半部偶有局部零星降雨的機率，其他地區多雲時晴；冷空氣仍偏弱，周三北台偏涼、周四起氣溫逐日漸升、白天微熱，中南部皆是白天偏熱早晚涼的天氣。

最新(3日2時)氣象署路徑潛勢預測圖顯示，吳德榮說，輕颱海鷗在菲律賓東方海面偏西進行，通過菲律賓中部進入南海，再朝越南前進，有增強為中颱趨勢；歐洲模式(ECMWF)周四(6日)20時模擬圖顯示，海鷗在越南中部近海，周五(7日)將以中颱之姿登陸越南，構成極大的威脅，有相關行程應注意。另一熱帶系統在關島附近醞釀，未來動向各國模擬持續調整中，還很不一致。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。