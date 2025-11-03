高雪氏症病友協會成立 雲林主任檢察官朱啓仁任理事長

罕見疾病高雪氏症全台僅約30名病患，被視為「孤兒病」，雲林地檢署主任檢察官朱啓仁的孩子是全台首名透過新生兒篩檢確診的患者，為此昨於雲林成立台灣高雪氏症病友協會，由他當首任理事長，盼病友互相支持、共享醫療資訊，讓家屬和患者不再孤單。

高雪氏症發生率約10萬分之1，是因體內葡萄糖腦苷脂酶活性喪失，使醣脂類物質無法代謝，堆積在骨髓、肝臟與神經系統，患者可能出現食慾不振、腹部膨脹、肝脾腫大，甚至影響運動協調、導致骨骼變形與容易骨折等問題。

在雲林擔任多年檢察官的朱啓仁回憶，孩子出生2、3個月時因酵素指數偏低，經複檢確診罹病，當時青天霹靂，「那一刻的無助，只有家長能體會」，所幸及早接受酵素替代治療，如今孩子生活與一般孩童無異，不過每隔兩周須接受酵素療法，若無健保給付，每月治療費需上百萬元是很沉重的負擔，感謝並也期待政府讓這項健保能持續，也希望能協調醫療院所增加治療時間與據點，讓外島或偏鄉病友不再舟車勞頓。

昨成立大會氣氛溫馨，立委劉建國、罕見疾病基金會創辦人陳莉茵、雲縣衛生局長曾春美及多名醫療專家皆到場祝賀，陳莉茵更當場捐贈10萬元作為協會運作基金，她說，高雪氏症是國內第1個獲得健保給付治療藥物的罕病，如今病友組成協會，「願大家成為彼此的菩薩，共度難關」。

曾春美表示，將配合中央推動罕病照護網絡建置，期盼讓縣內每位病友都能獲得即時、完善的照護與關懷。劉建國也承諾，將促請衛福部正視病友需求，爭取更多預算與政策支持，讓病友與家屬不再孤立無援。