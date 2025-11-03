聽新聞
0:00 / 0:00

讀者11月號 技術溢出效應

聯合報／ 台北訊

大陸機器人及新能源汽車發展領先全球，是因技術溢出效應所致。最新一期11月號《讀者》雜誌，「技術的溢出效應」一文作者認為，製造業底盤愈大，可溢出的技術就愈多，實現新突破的可能性愈大，例如高鐵的多項技術擴及到電動車產業就是典型例子。

「當我們談論老去」作者則以全方位角度看待老年人的健康，認為對老年人的體檢不能只看血壓、心率等指標，而應該把老年人的知覺、情緒等切身感受也納入檢查範圍，才是一種整體健康概念。

數千年來，貓狗成為人類寵物，「千篇一律的貓與千奇百怪的狗」作者分析貓與狗的不同，是因為人類需要而出現自我進化。他的理論是狗是「千奇百怪」的，主要是為了滿足人類的多重需求而形成，貓的「千篇一律」則是自然與野性共同選擇的必然結果。

《讀者》摘文來自海內外的知名作家和媒體，每本80元。函附20元回郵，免費試閱《讀者》精選期刊一本，2024年合訂本優惠中，諮詢電話（02）27028599。

延伸閱讀

北投民宅清溫泉蓄水池釀2命危 勞動部指引揭硫化氫濃度容許值

「千篇一律」的貓與「千奇百怪」的狗

專欄／石黑浩：打造人類─虛擬化身共生社會

防範熊襲事件的領域展開：日本引進「分區計畫」能減少人熊衝突嗎？

相關新聞

明後2天降雨最顯著「3處慎防大雨」 未來還有另個熱帶系統發展

海鷗颱風預計周二通過菲律賓中部群島，並往越南一帶前進，對台灣沒有影響，但中央氣象署預報員張承傳表示，受到東北季風影響，明...

解決急診壅塞！衛福部三箭對策 首創明年春節健保給付最高100％加成

為緩解醫學中心急診壅塞，衛福部「周日及國定假日輕急症中心（UCC）」今起正式試辦。衛福部長石崇良表示，UCC於11月2日...

假日急症中心傳兒科醫師不足 石崇良：都有要求具備兒科能力

衛福部今起啟動「周日及國定假日輕急症中心(UCC)」，但北市聯醫傳出有民眾去就診，被告知沒有小兒科醫師。衛福部長石崇良今...

國內醫師大缺工？沈政男曝「1關鍵」：加薪解決不了問題

台灣醫院住院醫師的選科結果再度引發討論，近期網路上流傳一份台大醫院招收住院醫師熱門科別名單，眼科與精神科高居前兩名，傳統重症科別如內科、外科、婦產科、兒科與急診則位居末段。這樣的現象被稱為「五大皆空」，多年來始終難解。

讀者11月號 技術溢出效應

大陸機器人及新能源汽車發展領先全球，是因技術溢出效應所致。最新一期11月號《讀者》雜誌，「技術的溢出效應」一文作者認為，...

救護車最怕困於車陣 教民眾避讓訣竅

救護車警笛聲急促響起，但常困於車陣。桃園市消防員指出，多數駕駛並非惡意阻擋，而是不確定「怎麼讓」，擔心闖紅燈遭拍照、或怕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。