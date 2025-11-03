讀者11月號 技術溢出效應

大陸機器人及新能源汽車發展領先全球，是因技術溢出效應所致。最新一期11月號《讀者》雜誌，「技術的溢出效應」一文作者認為，製造業底盤愈大，可溢出的技術就愈多，實現新突破的可能性愈大，例如高鐵的多項技術擴及到電動車產業就是典型例子。

「當我們談論老去」作者則以全方位角度看待老年人的健康，認為對老年人的體檢不能只看血壓、心率等指標，而應該把老年人的知覺、情緒等切身感受也納入檢查範圍，才是一種整體健康概念。

數千年來，貓狗成為人類寵物，「千篇一律的貓與千奇百怪的狗」作者分析貓與狗的不同，是因為人類需要而出現自我進化。他的理論是狗是「千奇百怪」的，主要是為了滿足人類的多重需求而形成，貓的「千篇一律」則是自然與野性共同選擇的必然結果。

