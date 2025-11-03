聽新聞
聯合盃作文7縣市初賽 學生筆拚文思

聯合報／ 地方社會中心記者／連線報導
聯合盃全國作文大賽初賽昨北中南7縣市同步登場，圖為台南區初賽在建興國中舉行。記者林伯驊／攝影
聯合盃全國作文大賽初賽昨北中南7縣市同步登場，圖為台南區初賽在建興國中舉行。記者林伯驊／攝影

第19屆聯合盃全國作文大賽初賽昨在北中南7縣市同步登場，題目皆不同，但各地學生一致認為出題貼近生活，從日常經驗加上自我察覺、省思來架構文章，依然很好發揮。

昨新北、竹縣、台中、南投、雲林、台南、高雄的初賽，分別近千人到兩千人不等，最大場新北有5936名學生報名「筆拚」，以「寫在AI時代，人文依舊閃耀」為主題，鼓勵孩子在人工智慧時代中，以筆為心、以字傳情，用文字思辨與創意展現人文價值。

海山高中高三生林同學認為，在AI時代寫作變得更容易，平常雖常用AI輔助整理資料，真正落筆時，仍要靠自己去思考與組織文字，「寫作文就像整理心情的過程，能讓我更清楚自己在意的事」。

新竹縣場1199名選手報名，創歷年新高。南投區在旭光高中舉行，共1021名學生應試，題目涵蓋AI學習與永續觀光，考驗學生思辨與創意；校方指出，聯合盃已成地方年度盛事，激發學子自信與表達力。

台中區初賽於明德中學辦理，1058名學生參與，題目貼近生活，如「我的公共提案」與「我覺得值得的一件事」，鼓勵學生從經驗出發書寫真實感受。

各界都支持賽事，雲林青埔教育基金會長年支持參賽費用，鼓勵學子參加，立委兼董事長張嘉郡昨到考場為學生打氣。

高雄區國中七年級題目為「心裡的那顆大石頭，終於落下」，立志七年級陳紫薰以家庭面向出發，用「忘記刷牙遭母親訓斥」為題，將母女衝突爆發、關係緊張到氣氛緩和、對坐談和的起承轉合寫下。

台南區建興國中九年級王歆渝第2度參賽，題目「我對，並不一定是你錯」，她說，想到目前塔利班與巴基斯坦的邊界衝突，加上讀過諾貝爾和平獎得主馬拉拉自傳，先從塔利班視角撰寫、再切回馬拉拉堅持爭取女性權益理想。

