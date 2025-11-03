聽新聞
救護車最怕困於車陣 教民眾避讓訣竅

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導

救護車警笛聲急促響起，但常困於車陣。桃園市消防員指出，多數駕駛並非惡意阻擋，而是不確定「怎麼讓」，擔心闖紅燈遭拍照、或怕引發擦撞，這一「遲疑」就成為救命的最大障礙。

「我們不是要大家亂鑽，而是希望你明確地避開。」一名基層消防駕駛說，民眾只要記住「一右、二分、三中空」原則就不會出錯，單線道靠右側避讓，雙線或三線道分向兩邊讓出中線通道；若在交叉口，應減速暫停，留給救護車通過空間。

消防員坦言，實務上遇過不少無奈情況，例如在主幹道紅燈間隔長、車流擁擠時，前方駕駛未聽見警笛聲，即使後方車輛幫忙鳴喇叭提醒，仍動彈不得；一次因病患無呼吸心跳，救護車被迫開上人行道突圍，只為搶回幾十秒的生命。

桃園市消防局表示，救護車在通過路口時必須依ＳＯＰ主動減速，甚至暫停到時速零，以防突發車禍，但不少民眾誤以為救護車停下是在「禮讓」，反而加速或行走通過，增加風險。

不少用路人發現智慧號誌建置後，救護車通行順暢許多，車輛自動停讓或退避，出勤時間大幅縮短。基層消防員強調，智慧號誌並非取代避讓責任，而是「科技輔助＋人為配合」雙管齊下。

逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任吳皇昇分析，智慧號誌的導入，推動台灣的緊急救援路網從「被動反應」轉型為「主動式預測管理」，代表管理模式已從過往依賴人工開道、警鳴清場等傳統方式，升級至整合地理圍籬與車聯網自動辨識的智慧化階段。

