爭取黃金救援時間！智慧救援路網 為救護車開道

聯合報／ 記者朱冠諭葉德正洪子凱余采瀅宋原彰袁志豪／連線報導
桃園市選在前往聖保祿醫院需經的民族陸橋沿線路段設置電子圍籬，當救護車接近陸橋時，前方交通號誌即啟動綠燈。圖／桃園市消防局提供
桃園市選在前往聖保祿醫院需經的民族陸橋沿線路段設置電子圍籬，當救護車接近陸橋時，前方交通號誌即啟動綠燈。圖／桃園市消防局提供

為讓救護車「一路綠燈」，全國多縣市陸續導入「緊急車輛優先號誌系統」，以智慧科技為救援開道。桃園試辦「救護一路通」計畫，平均縮短出勤任務九十二秒、急救成功率提升百分之八；台中、北市新北、高雄與台南陸續建置，形成全台「智慧救援路網」競速布局。

桃園市消防局自二○二三年底推動「救護一路通」計畫，與交通局合作在聖保祿醫院、部立桃園醫院與經國敏盛醫院周邊建置智慧號誌系統，利用電子圍籬技術讓救護車通過時自動優化號誌，爭取黃金救援時間。

其中，聖保祿醫院為首個試辦點，去年一月至今年八月底系統共觸發二四四六次，任務平均時間一一○秒，相較以往節省九十二秒，急救成功率提升約百分之八。部立桃園及敏盛醫院後續加入，平均節省時間分別達八十秒及一○五秒。

台中市去年即與交通部合作，在水湳經貿園區五處路口試辦，成功驗證系統可行性，緊急車輛平均出勤縮短約四十秒。今年六月啟動「智慧路網計畫」，以中國醫藥大學附醫為核心，在中清路、五權路等共卅三路口導入智慧號誌與緊急車輛優先控制系統。該局預估，完工後可讓救護車在路口的綠燈通過率提升至七成以上。

台北市交通局今年三月宣布，全市二三九處路口完成消防與救護車緊急優先號誌系統建置。車輛ＧＰＳ定位可即時回傳交控中心，提前調整下游紅綠燈秒數。北市消防局統計，送醫平均時間減少四十二秒，緊急通行效率明顯提升。

新北市選定淡水馬偕醫院為示範點，在民權路、龍米路等廿七處路口延長綠燈時數，平均每趟救護車出勤可減少停等十到廿四秒。交通局指出，淡水路廊單一、號誌連續性高，效果顯著，未來將依各醫院路網特性調整擴建策略。

高雄市則於鳳山區四處路口建置「緊急救援車輛優先通行號誌系統」，並爭取中央補助四千萬元，在台一線、台十七線共廿一處導入智慧號誌，預計提升鳳山、大昌、十全分隊及周邊醫院救援效率。

台南市則全國規模最大，已在奇美、成大、安南等醫院周邊布建優先號誌系統，擴展至郭綜合、南市醫與榮總台南分院。南市消防局表示，系統能自動延長綠燈或提前轉燈，讓救護車行經路口更加順暢，救護技術員普遍回饋「壓力明顯降低」。

救護車 高雄市 台南 新北 台中市 桃園 北市 紅綠燈

