假日輕急症中心首日冷清 六都日間僅169人看診

「周日及國定假日輕急症中心（ＵＣＣ）」試辦計畫昨於六都十三個據點上路，衛福部石崇良表示，為緩解假日急症需要，針對發燒、小外傷等輕症患者提供一站式就醫服務。只是各點收案人數相差甚大，截至下午四時，台南市永川醫院一○八人次，高雄市文雄醫院僅一人就醫。

目前大型醫院周日、假日均會休診，而基層診所周六開診率約八成，周日只有二成，不少民眾於假日仍有就醫需求，石崇良表示，在地方醫師、護理、藥師、醫檢師、放射師等公會支援下，成立ＵＣＣ，針對發燒、小外傷等五大類輕症患者提供一站式就醫服務，應可有緩解假日急症醫療照顧需要。

石崇良說，明年春節連假長達九天，在實施ＵＣＣ後，將觀察民眾接受度及使用情形，評估日後將增加多少服務據點，迎接長假。

新制實施首日，六都十三個服務據點收案人數差距甚大，統計至下午四時，看診一六九人次，台南市中西區的永川醫院達一○八人次最多，其次為桃園市龜山區大明醫院十一人次，其餘各據點均不到十人，收案人數最少者為高雄市三民區文雄醫院一人、桃園市龍潭敏盛醫院二人、台北市聯醫林森中醫院區三人。

至於科別，內（兒）科六十三人次，外（骨）科一○六人次，健保署醫務管理組長劉林義表示，僅九成多患者屬於發燒、呼吸道症狀、腸胃不舒服、簡單傷口處理或挫傷等五大輕症，但有三人病情較為嚴重，緊急透過綠色通道後送，一位轉至敏盛醫院，二位轉至奇美醫院。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，ＵＣＣ為改善急診壅塞的對策之一，為了建立民眾的信任感，應與後援醫院建立明確通報及「綠色通道」轉診機制。此外，健保署應於上路三個月後，統計來診人次及人數、檢傷分類情形，及回診率、轉診率及使用滿意度、轉診流程是否順利等。

「衛福部應加強宣導，很多民眾並不清楚ＵＣＣ。」洪子仁強調，健保署應該廣為宣傳，製作懶人包，透過媒體、社群平台、各家醫院網站、健保快易通，讓民眾了解假日如有就醫需求時，多一個醫療選擇。

文雄醫院ＵＣＣ外科醫師馮冠明直言，民眾多半無法自行判斷檢傷，「到急診不會認為自己狀況比別人輕，還是會一窩蜂往大醫院去」，大型醫院應主動引導輕傷民眾至ＵＣＣ，中央也能建立接駁車系統，讓一一九熟知此系統，才能紓解急診量能。

台中兩家ＵＣＣ首日就診十七人，兩院所表示，知道的人不多，仍待推廣。台安醫院雙十分院護理部主任羅麗珠說，有患者提到美國也有ＵＣＣ制度，看一次得花四百美元，今天包括掛號費兩百五十元在內，只要付四百元，相當親民。