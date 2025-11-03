冷眼集／雷聲大雨點小 宣導得加把勁

「周日及國定假日輕急症中心」（ＵＣＣ）試辦計畫昨正式上路，但十三個服務據點就醫人數不如預期，出現醫護及工作人員比患者還多的窘境，部分據點一整天甚至收治不到十人，部分患者還是路過時看到紅布條，才知多了假日就醫選擇，衛福部宣導可得多加把勁。

為了設立「周日及國定假日輕急症中心」，衛福部挹注三億元預算，希望緩解醫院急診壅塞及讓民眾假日就醫更為方便。但外界質疑，長久以來，政府呼籲民眾「輕症」不要到大醫院、不要到急診就醫，應該尋求基層診所就醫，現在又開設急診輕症中心，相互矛盾。

此外，絕大部分民眾還不清楚「周日及國定假日輕急症中心」運作模式，更也不知住家附近是否有臨時急診據點，以致出現營運首日就醫人數遠不如預期，雷聲大、雨點小。

許多民眾於假日如有就醫需求，如果住家附近的診所休診，第一想到的就是衝至醫院急診看病，迄今還不知還有ＵＣＣ可供選擇就醫。醫界人士預估，下周日的就醫患者也不會多，可能得等到三個月至半年，才能看出成效如何，衛福部務必在各醫療院所及網路平台加強宣傳。

如欲落實「輕症」患者不要衝急診，關鍵在於家醫醫療體系發揮真正的功能，負起應有的責任，藉由家醫群互相合作，讓民眾假日仍可找到開診的醫療院所，降低輕症患者至醫學中心急診就醫，如果僅靠點狀分布的「周日及國定假日輕急症中心」，恐怕仍達不到成效。