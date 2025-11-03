假日輕急症中心 有家長抱怨無兒科醫師

衛福部試辦「周日及國定假日輕急症中心（ＵＣＣ）」昨啟用，北中南各地首日略顯冷清，除了台南永川醫院收治一四四名輕症患者，其餘十二個據點人數均不多，平均在十人左右，部分據點甚至個位數，原因於宣導力度不夠，大部分民眾仍不知假日醫療多了這項新選擇。

「這項計畫一定會成功」衛福部長石崇良到新北市土城區恩樺醫院視察表示，此ＵＣＣ據點位於亞東醫院、土城醫院就醫動線上，符合假日輕急症中心條件，能分擔兩家醫院急診壓力，提升就醫便利，可強化韌性醫療重要基礎，提高醫療體系應變能力。

石崇良指出，政府推動醫療社區化，在高齡化社會讓長者就醫更方便，不必動輒前往大型醫院。過去資料，三級以上病患僅占急診兩成，八成病人屬於輕症，不會危及生命，在社區層級即可處理。

新北市衛生局長陳潤秋表示，新北急診室最塞前三名是雙和醫院、亞東醫院、土城醫院，新北ＵＣＣ由怡和醫院、恩樺醫院兩家執行，分別位於中和，以及板橋、土城交界處。新北兩家醫院掛號費皆為一五○元，部分負擔一五○元，共計三百元，相較於直接前往大醫院急診室，至少減少六百元以上醫療費用。

截至昨晚六時卅分，怡和醫院收治六名患者、恩樺收治四人。一名媽媽焦急地帶著一歲有呼吸道症狀孩子出門就醫，路過恩樺醫院時，看到ＵＣＣ紅布條，遂入內看診，她說「感謝新政策讓她不用去大醫院人擠人」。

台中市共有台安醫院雙十分院、家健聯合診所等兩個ＵＣＣ服務據點，不過，首日就診合計僅十七人，收治人數同樣不如預期。

高雄醫籲收檢傷四、五級病患

高雄ＵＣＣ據點為文雄醫院，掛號費二○○元，首日來診患者約十人，多為感冒、腸胃炎和尿道發炎。內科醫師陳俊男建議，將大型醫院急診檢傷四、五級病患轉移至ＵＣＣ，大型醫院專注治療一、二級等重症病患，如此一來，明年春節九天假期ＵＣＣ應能紓解大醫院急診壓力。

在十三個據點中，台南市唯一ＵＣＣ據點永川醫院首日收治一四四人，原因在於醫院位於中西區市中心鬧區，於成大和奇美之間，原本周日僅開耳鼻喉科上午門診，昨增加內科、兒科、外科，加上衛生局積極宣導，才讓實施首日收案人數不致太難看。

家長認費用比大醫院低很多

院方統計，一四四名患者中，以中高齡居多，大都為發燒、腹痛等輕症。該院掛號費一五○元，加上部分負擔一五○元，共三百元，一名陪同小孩就醫的家長表示，假日輕症急診服務便民，醫療費用比大醫院低很多。

除了收治人數偏低，台北市聯醫兩據點則有家長抱怨並無兒科醫師駐診，對此，石崇良說，ＵＣＣ理應安排內科、兒科及骨外科等醫師，但部分醫院反映不確定病患數量，因此人力安排有所侷限，不過，內科醫師均具備診治兒科患者能力，若小病童人數增多，將評估加開兒科門診。