聽新聞
0:00 / 0:00

假日輕急症中心 有家長抱怨無兒科醫師

聯合報／ 記者葉德正黃寅朱冠諭宋原彰萬于甄／連線報導
衛福部長石崇良（右二）昨前往台北市立聯合醫院附設信義門診部，實地觀察「周日及國定假日輕急症中心（UCC）」運作及民眾就醫狀況。記者黃義書／攝影
衛福部長石崇良（右二）昨前往台北市立聯合醫院附設信義門診部，實地觀察「周日及國定假日輕急症中心（UCC）」運作及民眾就醫狀況。記者黃義書／攝影

衛福部試辦「周日及國定假日輕急症中心（ＵＣＣ）」昨啟用，北中南各地首日略顯冷清，除了台南永川醫院收治一四四名輕症患者，其餘十二個據點人數均不多，平均在十人左右，部分據點甚至個位數，原因於宣導力度不夠，大部分民眾仍不知假日醫療多了這項新選擇。

「這項計畫一定會成功」衛福部長石崇良到新北市土城區恩樺醫院視察表示，此ＵＣＣ據點位於亞東醫院、土城醫院就醫動線上，符合假日輕急症中心條件，能分擔兩家醫院急診壓力，提升就醫便利，可強化韌性醫療重要基礎，提高醫療體系應變能力。

石崇良指出，政府推動醫療社區化，在高齡化社會讓長者就醫更方便，不必動輒前往大型醫院。過去資料，三級以上病患僅占急診兩成，八成病人屬於輕症，不會危及生命，在社區層級即可處理。

新北市衛生局長陳潤秋表示，新北急診室最塞前三名是雙和醫院、亞東醫院、土城醫院，新北ＵＣＣ由怡和醫院、恩樺醫院兩家執行，分別位於中和，以及板橋、土城交界處。新北兩家醫院掛號費皆為一五○元，部分負擔一五○元，共計三百元，相較於直接前往大醫院急診室，至少減少六百元以上醫療費用。

截至昨晚六時卅分，怡和醫院收治六名患者、恩樺收治四人。一名媽媽焦急地帶著一歲有呼吸道症狀孩子出門就醫，路過恩樺醫院時，看到ＵＣＣ紅布條，遂入內看診，她說「感謝新政策讓她不用去大醫院人擠人」。

台中市共有台安醫院雙十分院、家健聯合診所等兩個ＵＣＣ服務據點，不過，首日就診合計僅十七人，收治人數同樣不如預期。

高雄醫籲收檢傷四、五級病患

高雄ＵＣＣ據點為文雄醫院，掛號費二○○元，首日來診患者約十人，多為感冒、腸胃炎和尿道發炎。內科醫師陳俊男建議，將大型醫院急診檢傷四、五級病患轉移至ＵＣＣ，大型醫院專注治療一、二級等重症病患，如此一來，明年春節九天假期ＵＣＣ應能紓解大醫院急診壓力。

在十三個據點中，台南市唯一ＵＣＣ據點永川醫院首日收治一四四人，原因在於醫院位於中西區市中心鬧區，於成大和奇美之間，原本周日僅開耳鼻喉科上午門診，昨增加內科、兒科、外科，加上衛生局積極宣導，才讓實施首日收案人數不致太難看。

家長認費用比大醫院低很多

院方統計，一四四名患者中，以中高齡居多，大都為發燒腹痛等輕症。該院掛號費一五○元，加上部分負擔一五○元，共三百元，一名陪同小孩就醫的家長表示，假日輕症急診服務便民，醫療費用比大醫院低很多。

除了收治人數偏低，台北市聯醫兩據點則有家長抱怨並無兒科醫師駐診，對此，石崇良說，ＵＣＣ理應安排內科、兒科及骨外科等醫師，但部分醫院反映不確定病患數量，因此人力安排有所侷限，不過，內科醫師均具備診治兒科患者能力，若小病童人數增多，將評估加開兒科門診。

石崇良 兒科 部分負擔 發燒 腹痛 中高齡 高雄市 亞東醫院 衛福部 呼吸道

延伸閱讀

假日急症中心首日逾169人次 發燒、魚刺卡住來求助

假日急症中心上路 新北民眾讚就醫方便不用人擠人

假日輕急症中心上路 石崇良端利多：明年春節醫事人員健保給付加成

醫奉35／健保總額將破一兆…石崇良感謝醫奉獎得主奉獻 會讓給付更合理

相關新聞

明後2天降雨最顯著「3處慎防大雨」 未來還有另個熱帶系統發展

海鷗颱風預計周二通過菲律賓中部群島，並往越南一帶前進，對台灣沒有影響，但中央氣象署預報員張承傳表示，受到東北季風影響，明...

解決急診壅塞！衛福部三箭對策 首創明年春節健保給付最高100％加成

為緩解醫學中心急診壅塞，衛福部「周日及國定假日輕急症中心（UCC）」今起正式試辦。衛福部長石崇良表示，UCC於11月2日...

假日急症中心傳兒科醫師不足 石崇良：都有要求具備兒科能力

衛福部今起啟動「周日及國定假日輕急症中心(UCC)」，但北市聯醫傳出有民眾去就診，被告知沒有小兒科醫師。衛福部長石崇良今...

國內醫師大缺工？沈政男曝「1關鍵」：加薪解決不了問題

台灣醫院住院醫師的選科結果再度引發討論，近期網路上流傳一份台大醫院招收住院醫師熱門科別名單，眼科與精神科高居前兩名，傳統重症科別如內科、外科、婦產科、兒科與急診則位居末段。這樣的現象被稱為「五大皆空」，多年來始終難解。

讀者11月號 技術溢出效應

大陸機器人及新能源汽車發展領先全球，是因技術溢出效應所致。最新一期11月號《讀者》雜誌，「技術的溢出效應」一文作者認為，...

救護車最怕困於車陣 教民眾避讓訣竅

救護車警笛聲急促響起，但常困於車陣。桃園市消防員指出，多數駕駛並非惡意阻擋，而是不確定「怎麼讓」，擔心闖紅燈遭拍照、或怕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。