衛福部鼓勵提高診所周日開診率 健保給付將增

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

針對急診壅塞，衛福部擬定三支箭，除「周日及國定假日輕急症中心」，並讓患者於在門診施打抗生素治療，另提高基層診所周日開診率。對此，基層醫療協會理事長林應然表示，醫事人員重視生活品質，且一周工時有限，即使提高健保給付，但增加幅度可能有限。

健保署長陳亮妤表示，全國基層診所周六開診率達八成，但周日僅約二成，如果可以提高開診率，方便民眾就近就醫，就不用到大醫院急診。為此，明年春節期間將依不同時段提高基層診所診察費（含護理費）及藥事服務費健保給付百分之卅至百分之百。

健保署醫務管理組長劉林義表示，春節期間提高醫院及基層診所健保加成，經費來源為健保總額中的其他部門，將挹注十三點六億元，不影響醫事人員應有的健保支付點值，該費用直接撥給醫院，再由醫院進行分配。

為鼓勵基層診所假日開診，劉林義說，健保署將於十二月上旬與醫師公會全聯會、基層醫療協會等研商，討論周日及國定假日基層診所急症科別的診察費（含護理費）、藥事服務費的加成規範，最快明年三月上路。

健保增加給付，即能提高診所周日開診率？林應然則不表樂觀，他表示，國內診所假日看診率二成，已高於許多國家，而假日看診大都為輕症，建議國人平時多注意身體健康。健保給付加成對提高基層診所假日看診率，多少有一點誘因，但幫助不大，因大部分基層醫事人員重視生活品質，不願周日看診。

至於「周日及國定假日輕急症中心」人力，負責醫師排班、流程規畫的北市聯醫廣慈長照復健醫療中心執行長的吳岳霖表示，因為待遇優渥，讓不少醫院醫師、護理師樂於值班。但於對基層診所醫師來說，診所平時上午一個診次約三小時，但ＵＣＣ一個班則需八小時，如此值班費是否對基層醫師有吸引力，還需多加觀察。

