長榮、立榮、虎航 禁藍牙耳機托運

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

行動電源在機艙內起火爆炸事件已有多起案例，引發飛安疑慮，為此航空公司禁止托運，必須隨身攜帶，且不得在飛行期間使用。立榮、長榮、台灣虎航近日也公告，藍牙耳機放入充電盒後會自動充電處於待機狀態，為確保飛航安全，禁止托運。

長榮航空、立榮航空表示，藍牙耳機（含充電盒）屬個人可攜式電子設備（ＰＥＤ），耳機放入充電盒中，會自動充電處於待機狀態，若放托運行李內，不符托運需完全關閉要求。

藍牙耳機因無線充電盒屬於「行動電源」類別，需依備用電池–行動電源裝置規範處置，故而無法托運，僅能手提，或是隨身攜帶上機，呼籲旅客維護飛航安全。

虎航也規定，藍牙耳機等內建鋰離子電池者，僅能以手提或隨身行李方式上機，同樣禁止托運。

華航指出，基於飛航安全，行動電源及備用鋰電池不可托運，應隨身攜帶及妥善包裝，但未特別針對藍牙耳機品項說明；星宇航空則表示，目前未特別針對藍牙耳機品項規定，但鋰電池須符合聯合國測試及標準手冊測試要求。

飛機 飛安 行動電源

