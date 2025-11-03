聽新聞
學者：移工轉任 應給更多自主性

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

行政院院會日前拍板跨國勞動力精進方案，其中包含放寬外國技術人力留用上限，以及成立跨國勞動力延攬中心，將於明年一月起逐步實施。移工團體認為，廢除藍領移工工作年限，其實就是擴大人才留用，學者則建議，應讓移工轉任中階技術人才，有更多自主性。

為解決缺工問題，政府開放引進移工，過去受限法令規定，移工工作達一定年限，就必須離開，等於平白將訓練好的人才送往他國，行政院於二○二二年通過勞動部研擬的「移工留才久用方案」。

台灣國際勞工協會專員王俐婷指出，藍領移工中，很多年資長、工作經驗豐富，也具有相關的技術，但國內現在的制度卻沒有辦法留住他們，他們要求廢除藍領移工工作年限，讓已經留在台灣技術純熟的資深藍領移工能夠繼續在台工作，其實就是在「擴大人才留用」。

王俐婷表示，中階文件辦理或轉換需付最多一個月合法的「買工費」，這筆費用是勞動部許可的，可向雇主或是移工收一個月的薪水。

但許多中階移工，可能前往工作不久，就發生被照顧人往生或是雇主違反法令的事情，再次轉換的話又要再付一個月的薪水，這是一筆很沉重的負擔。

台大國發所副教授辛炳隆表示，現行資深移工達到年資與薪資等門檻，只要雇主申請就可以轉換成中階技術人力，而台灣雇主也可以透過直接聘僱方式來引進和聘僱移工，因此現行其實是所謂雙軌制，但移工會質疑，為何一定要透過雇主來申請。

辛炳隆指出，未來可以考量讓移工轉任中階技術人才有更多自主性，例如可透過媒合平台讓有聘用中階人力需求的雇主，可以到該平台來媒合，如果有雇主不願意幫忙移工申請轉任中階技術人才，那就讓符合年資與薪資的移工到這個平台，使其有被媒合到新雇主，也讓其有被申請轉任的機會。

