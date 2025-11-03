健康主題館／首個本土健康醫療圖庫上線 「台灣新醫情」免費下載

「在桃園復興鄉的山路上，裝著擴音喇叭的廂型車正播著原民歌曲，穿插『請帶健保卡來健康站看診』的廣播。」這是偏鄉醫療常見的場景，也是聯合報健康事業部與MOU夥伴百靈佳殷格翰共同推出的「台灣新醫情共享圖庫」其中的影像之一。

「台灣新醫情共享圖庫」為全台首個本土健康醫療圖庫，由聯合報攝影團隊歷時百餘小時走遍全台，捕捉在地健康醫療現場的真實瞬間，收錄近200張作品，以創用CC授權免費提供各界下載使用。盼透過影像，共同推動高齡議題的理解與關注。

鏡頭下映照醫療轉型

台灣已進入超高齡社會，醫療現場也隨之轉變。台北市立關渡醫院院長陳亮恭指出，長者就醫樣貌也大不同，疾病狀態複雜化，失能與失智比率增加，治療選擇變多，就醫決策更需溝通，許多「法定老人」仍活力充沛，外籍看護與家人共同參與照護計畫已成常態。關渡醫院因此調整就醫流程，並從制服色系到藝術、音樂空間，打造高齡友善的看診環境。

聯合報健康事業部長期關心民眾健康福祉，以讀者和使用者為關懷的核心，從元氣網的瀏覽行為也可以看出，民眾對於預防肌少症、大腦健康等高齡健康議題飆升。聯合報健康事業部營運長吳貞瑩表示，影像是最直觀的敘事要素，隨著長者比率提升，就醫、照護場景已和往昔不同。「台灣新醫情共享圖庫」正是為了這些轉變而誕生。

反映超高齡社會課題

「台灣新醫情共享圖庫」的作品，網羅當代超高齡社會五大面向：健康促進、社會連結、世代共融、友善環境與永續發展。以創用CC授權，在標注來源、不另改製及非商業使用前提下，免費提供媒體、學術單位與學生於教育、研究、公共政策宣導下載。可於圖庫中透過各類高齡議題關鍵字尋找相關影像，選擇合適畫面配合文字示意使用。

圖庫中可看見台灣多元族群面臨的挑戰，外籍看護推著坐輪椅的長者就醫、偏鄉老夫妻相依等候、二樓以上成為「都市偏鄉」的樓梯困境；也看見數位時代帶來新醫情，醫院提供多種語言衛教、即時翻譯與全面數位化流程。但數位落差隨之而來，當外籍陪伴者也有就醫需求，語言與科技障礙如何突破？這些都是透過作品引發討論的課題，值得新醫情鏡頭持續捕捉。

共享影像創未來解方

為何選擇免費開放圖庫？吳貞瑩解釋，長期關心長照與高齡議題下，相信「共享影像」能加速健康永續的推動。當媒體、學生、醫療圈都能使用這些真實影像，台灣的健康故事才能被更廣泛傳播。透過這200張照片成為火種，點燃更多人對健康議題的關注。當社會能真實看見問題，才有機會共同尋找解答。

此計畫獲台北慈濟醫院、台北市立關渡醫院、one forty社團法人台灣四十分之一移工教育文化協會、台北市南港區西新里、桃園市復興鄉衛生所、天主教老人基金會、健望村健康促進團隊等單位響應，提供場域與人力支持。在超高齡時代，每個鏡頭下的瞬間，皆是台灣學習與老化共處的珍貴紀錄，也是留給未來世代最真實的備忘錄。