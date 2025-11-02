假日急症中心首日逾169人次 發燒、魚刺卡住來求助

快訊

中央社／ 台北2日電

假日急症中心今天上路，成為輕傷小病患者週日與國定假日就醫新選擇，六都日診總看診169人次，以外科為主，還有發燒、魚刺卡住、流鼻血等；衛福部擬未來全台擴點，備戰春節。

國內今年初出現前所未見的急診壅塞，民眾、醫護怨聲載道。衛生福利部中央健康保險署推動假日急症中心（Urgent Care Center, UCC），主要對象為檢傷分類第4至第5級輕症患者，由診所醫師輪值，在週日與國定假日的上午8時至晚上12時，提供內（兒）科及外（骨）科治療。

UCC今天上路，六都選定13個地點，根據健保署資料，截至下午4時，日診總看診169人次，其中內（兒）科63人次，外科106人次；看診結果有3人次透過綠色通道轉送，1人轉敏盛醫院，2人轉奇美醫院。多數UCC地點日診僅收治1至11人次，但台南永川醫院半天就收治108人次。

健保署今晚以文字向媒體說明，今天日診個案症狀近9成都是因發燒、呼吸道症狀、腸胃不舒服、簡單傷口處理或挫傷等5大情境，少數為慢性病急性發作，例如痛風、偏頭痛，以及肌肉拉傷、扭傷、魚刺卡住、流鼻血等，其中小兒急性不適有4人。

UCC其中一個地點是台北市立聯合醫院附設信義門診部，開診後現場掛號民眾並不多，截至上午有零星兒科、類流感患者完成治療。衛福部長石崇良今天到場參訪，會前接受媒體聯訪表示，台灣急診服務便利，但社區層級的急症照護仍需加強。

石崇良指出，全台基層診所在週六的開診率約8成，但週日僅約2成，民眾假日就醫需求未減，尤其兒科病人在假日就醫需求明顯增加，多數基層診所在週末休診，導致民眾只能湧向大醫院急診。若沒有解決醫療壅塞問題，就難以談醫療韌性，不過急診壅塞原因複雜，無法依靠單一政策解決。

急診室先後順序以檢傷分類做標準第1至5級，數字愈小狀況愈嚴重。石崇良表示，分析過去急診就醫資料發現，台灣大醫院急診量龐大，但以第3級病患為主，約占7成；第4、5級病患約占10%，高達8成急診病人病情不危急，大多可以就醫後直接返家，不需留院觀察。

石崇良提到，在社區設立「急症中心」，提供假日急症照護服務，能為大醫院醫護人員減壓，讓醫學中心的急診能專注照護重症病人，達到醫療量能分流與喘息的效果。假日急症中心試辦計畫自11月啟動，可作為迎戰明年春節9天連假觀察期，若試辦成效良好，未來將擴點。

石崇良表示，假日急症中心可提供一站式服務，由診所醫師、護理師、藥師、醫檢師等組成團隊，進行看診、調劑，以及小傷口處理與縫合，還能進行X光、超音波或抽血等基本檢驗，讓民眾不必到大醫院排隊等候。

台北市立聯合醫院廣慈長照復健醫療中心執行長吳岳霖負責UCC醫師排班和流程規劃，他指出，信義站本就是忠孝院區門診部，過去週日未開放看診，現在作為假日急症中心，提供病人治療絕非「斷點式」，如假日遇到發燒患者，會協助安排平日回診規劃，希望療程有連續性。

