健康名人堂／要增加平均壽命 更要縮短不健康餘命

聯合報／ 張金堅／張金堅為乳癌防治基金會董事長、台大醫學院名譽教授

根據內政部8月23日公布的國人平均壽命，去年為80.77歲，比前年延長0.54歲；反觀我們今年人均GDP所得預估比南韓高，然而我們的平均壽命仍低於日、韓、星。另外，我們的不健康餘命（Disability Adjusted Life Years，DALY）更高達8年，比星、韓更長。

以上在在顯示，台灣的高齡長者活得長，但活得不一定健康，甚至失能或臥病在床。不健康餘命長達8年，期間不僅長者承受痛苦，更讓家人與照顧者背負沉重負擔。

今年台灣正式邁入超高齡社會，政府成立「健康台灣推動委員會」，推出「三高防治888計畫」及「癌症診療三支箭計畫」，期待將三高控制率達80%，並在2030年時癌症死亡率降低三分之一。除了上面兩大項以外，可以再著力下列兩項。

應減少無效醫療

在北歐，老年人能夠尊嚴地老化，平均臥床僅兩周，像英國女王伊莉莎白二世，活到96歲高齡，過世前兩天仍接見時任首相特拉斯（Liz Truss），並未因病臥床，算是「健康老化」、「尊嚴善終」的典範。

反觀我們台灣人特別孝順，對長者使用延續生命的無效醫療非常普遍，此錯誤觀念應該導正，使長輩能夠縮短失能臥床時間，減少無效醫療。另外亦要落實病人的自主權利法，預立醫療決定終止，放棄插管、人工營養及流體餵食，尊重病人醫療自主、保障其善終權益。

參考「藍境」計畫

2024年由「國家地理雜誌」及「美國國家老化研究所」合作研究指出，世界6個區域壽命最長，包括日本沖繩、義大利薩丁尼亞半島、美國加州洛馬林達區、哥斯大黎加尼科亞半島、希臘伊卡利亞島及新加坡。

美國丹．布特納（Dan Buettner）及其團隊特別探討這6大地區的長壽原因，結果發現當代醫學中「生活型態醫學」（lifestyle medicine）愈來愈重要，許多研究指出，生活型態因素對個人的健康狀況貢獻高達40%至50%，他的團隊提出美國藍境計畫，意味著透過改變飲食型態、增加身體活動、去除健康風險因子如戒菸、戒酒、空汙、肥胖與強化社會連結方式，確實可改善健康狀況，不僅可以延長壽命，更可縮短不健康餘命。

如果上述兩項能夠落實，加上建構高齡友善環境，提供以長者為中心的整合醫療與照護及提升醫療支出佔GDP 8%甚至到10%（目前韓、日均大於10%），相信不健康餘命由8年降至6年應可期待，長者「在地老化，活躍老化，健康老化」也不是遙不可及的難事。

