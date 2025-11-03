CNN推薦美食 虱目魚全身都是寶

虱目魚榮獲CNN推薦「台灣必吃十大美食」，秋季正是虱目魚最肥美的季節。桃園長庚醫院營養師陳姿吟表示，虱目魚全身都是寶，從魚頭、魚背、魚肚、到魚皮，本身的魚油屬於「好油脂」，其Omega-3脂肪酸具有保護心血管、視網膜神經細胞、抗發炎以及延緩阿茲海默症發生的效果。

虱目魚又稱「牛奶魚」，營養價值高。陳姿吟說，虱目魚富含蛋白質，包含多種胺基酸及膠質；蛋白質、脂肪遇熱乳化後，成分會釋放到湯頭裡。相較於其他禽畜類，魚肉更容易被人體消化吸收。

陳姿吟指出，虱目魚的蛋白質含量極高，背肉為23.46%、腹肉為18.77%，成人每天食用200公克的虱目魚，就可以攝取超過每日所需蛋白質含量一半以上。Omega-3部分，每100克魚肉約含100毫克EPA及478毫克DHA；菸鹼酸、鈣含量也相當豐富，對身體的生長和代謝非常重要。

國健署在臉書粉專「食在好健康」分享，虱目魚肉質細嫩、風味鮮甜，各種料理都十分適合。虱目魚的蛋白質有修復組織、造血與增肌功效；鈣質可強化骨骼與牙齒健康、維持神經與肌肉的功能；Omega-3多元不飽和脂肪酸有助於保護心血管、幫助維持視力健康。

陳姿吟表示，虱目魚料理變化多，可以煮、煎、炒、炸、蒸、滷、醃，「醬滷」是台南人的經典做法，若是加了蔭鳳梨、豆豉、西瓜綿等食材，建議料理要減少鹽。

不過，陳姿吟提醒，被限制蛋白質攝取的洗腎患者，吃虱目魚勿過量。虱目魚的刺多且細小，老人及小孩食用時要特別小心，最好先挑刺去骨。一般人食用，建議選擇烹調較清淡的虱目魚肚湯，或是蒸煮、用少油乾煎的方式，務必控制用油量。

新鮮虱目魚挑選4大重點

● 魚眼睛：自然微凸、清澈明亮

● 魚鰓：呈鮮紅色或暗紅色

● 魚腹：緊實、不鬆垮

● 魚皮：呈現自然光澤、鱗片完整