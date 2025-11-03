聽新聞
健康你我他／蛋卡喉嚨快窒息 從此必細嚼慢嚥

聯合報／ 文／接輿（高市三民）
畢竟有了一次教訓就夠了，下次再發生會不會這麼好運，就不得而知啊。圖／接輿提供
雞蛋是補充蛋白質很好的來源，尤其水煮蛋是營養學家力推的健康食物，因烹調不用油，保留了雞蛋的營養，也有助減重和體態管理，所以我很愛吃。不過，吃雞蛋卻容易卡喉嚨

曾有報導有人吃雞蛋卡在喉嚨而不幸往生，所以我吃蛋特別小心，小口吃、細嚼慢嚥。但百密卻有一疏，那天跟姊姊們出門三天兩夜旅遊，飯店的早餐是我最期待的，因為有各種蛋製品，荷包蛋、歐姆蛋、炒蛋、水煮蛋，不一而足，而對每天都在減肥的我，吃水煮蛋是首選。

也許是跟姊姊們一同出遊太開心了，竟然就忘了吃蛋要「小口吃、慢慢咬」。我一邊高談闊論，一邊隨意咀嚼著水煮蛋。誰知就在吞下那一口的瞬間，喉嚨整個被塞住，雞蛋上不去也下不來，緊接著覺得胸口好緊，快喘不過氣，整個人幾乎要窒息。

姊姊們見狀嚇壞了，趕緊讓我喝水，也準備叫救護車。喝第一口、第二口沒有緩解，直到喝第三口，才慢慢地將卡在喉嚨的蛋往下送，結束了一場虛驚。

說真的，自從那次水煮蛋卡喉嚨之後，吃任何東西，我都不敢再得意忘形，尤其是吃雞蛋、地瓜之類容易卡喉嚨的食物。畢竟有了一次教訓就夠了，下次再發生會不會這麼好運，就不得而知啊。

