農業部長動怒！中市府：將嚴處1動保處人員 不允許任何擾亂防疫行為

將任新媒體部主任？基隆前議長兒林益諄鬆口「有被徵詢」 仍不知結果

明後2天降雨最顯著「3處慎防大雨」未來還有另個熱帶系統發展

明後2天降雨最顯著「3處慎防大雨」 未來還有另個熱帶系統發展

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
受到東北季風影響，明後2天降雨最為顯著，尤其基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有較大雨勢。聯合報系資料照
受到東北季風影響，明後2天降雨最為顯著，尤其基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有較大雨勢。聯合報系資料照

海鷗颱風預計周二通過菲律賓中部群島，並往越南一帶前進，對台灣沒有影響，但中央氣象署預報員張承傳表示，受到東北季風影響，明後2天降雨最為顯著，尤其基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有較大雨勢，直到周四水氣才會減少；另本周後期還有另個熱帶系統可能發展。

張承傳說，海鷗颱風預計周二通過菲律賓中部群島，之後朝南沙島方向，並往越南一帶前進，對台灣沒有影響；但西北太平洋上在本周後期，還有另一個熱帶系統有機會發展，強度及路徑還需再觀察。

針對未來1周天氣，張承傳指出，周三（5日）前仍受東北季風影響，且明、後2天降雨最為明顯，尤其基隆北海岸、宜蘭、大台北山區降雨時間長，且有局部較大雨勢，大台北平地降雨範圍廣但短暫，桃竹苗、花蓮有局部短暫降雨，台東山區、恆春半島也有零星降雨。

周三（5日）北部、東北部、東半部有局部短暫降雨，台東、恆春半島有零星降雨，午後山區有有零星降雨。

周四（6日）東北季風減弱，桃園以北、東北部、東部地區有局部短暫降雨，東南部、恆春半島有靈醒短暫降雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

周五至周日（7至9日）各地為多雲到晴的天氣，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有零星短暫降雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

溫度部分，張承傳表示，周三前北部、東北部低溫約19至24度，其他地區約21至23度，高吞普遍為27至31度。

周四起因東北季風減弱，北部、東北部回溫，高溫可達27至29度，低溫約22、23度，中南部高溫上看30至32度，低溫約23、24度。

明後2天降雨最顯著「3處慎防大雨」 未來還有另個熱帶系統發展

海鷗颱風預計周二通過菲律賓中部群島，並往越南一帶前進，對台灣沒有影響，但中央氣象署預報員張承傳表示，受到東北季風影響，明...

