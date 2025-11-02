聽新聞
高雄文雄醫院試辦假日輕急症中心 醫師籲加強宣、提升量能
為讓輕急症患者更便利就醫，舒緩大型醫院急診壅塞，衛福部試辦「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」，高雄市UCC在文雄醫院，啟用首日就診數不多，醫師坦言仍需加強宣傳，建議中央應建立大醫院接駁車系統，有信心未來能提升就診數。
文雄醫院為UCC高雄首間醫院，目標是減緩鄰近高雄醫學大學附設中和紀念醫院的急診量能，首日來診人數約10人。內（兒）科醫師陳俊男表示，今日多數為感冒、腸胃炎和尿道發炎病患，但因為醫院上線首日，獲知民眾不多，就診情況不如預期，未來加強推廣後，連續假日時一定能發揮紓解醫療中心急診壓力功用。
陳俊男表示，文雄醫院作為UCC醫院，希望能將大型醫院急診檢傷四、五級的病患轉移至此，院方已有足夠資源處理，讓病患獲得更快速的治療，也讓大型醫院專注於一、二、三級病患治療，「特別是在明年春節9天假期，UCC能大力減緩大醫院壓力」。
文雄醫院UCC外（骨）科醫師馮冠明表示，目前UCC遇到的難題是宣傳不足，造成就診率不高外，急診民眾多半無法自行判斷檢傷，「輕症民眾到急診不會認為自己的狀況比別人輕，還是會一窩蜂往大醫院去」，因此他認為大型醫院應主動引導輕傷民眾至UCC，中央也能建立接駁車系統，並讓119熟知此系統，才能真正達到紓解急診量能的目的。
文雄醫院表示，UCC目前每周日早上8時至半夜12時試辦，掛號費比照基層診所，部分負擔費用則比照基層與地區醫院急診，只收取150元，遠比醫學中心急診750元、區域醫院急診400元便宜許多，且不必在急診久候，快速就醫省時方便，民眾可以多加利用。不過今日實際觀察院內，病患寥寥可數，醫護、藥師和醫師總數甚至比病患多。
