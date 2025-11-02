中山青年藝術獎作品展 52件作品展新銳創作

國父紀念館閉館整修中，2025中山青年藝術獎作品展選在台北市藝文推廣處展出，中山獎得主包含水墨類柯驎晏、書法類簡宏名、油畫類林正哲等3人，未來可在免審查下申請於國父紀念館辦理個展。

2025中山青年藝術獎頒獎典禮暨展覽開幕式今天舉行，經過初審及複審，選出得獎者共39名，包含水墨類13名、書法類13名、油畫類13名，3名中山獎得主將各獲得獎金新台幣30萬元及獎座1座。得獎者們作品則展出52件，包含水墨類13件、書法類26件、油畫類13件。

國父紀念館館長王蘭生表示，特別感謝台北市藝文推廣處在國父紀念館整修期間提供展場，讓2025中山青年藝術獎作品得以展出，中山青年藝術獎已是青年藝術的重要品牌與展示平台，另外也與中華民國畫廊協會長期合作，讓首獎藝術家能進入Art Taipei台北國際藝術博覽會，促進青年藝術家與產業接軌。

油畫類評審代表蘇憲法表示，他是1973年第1屆「全國青年書畫比賽」油畫首獎得主，對此獎項深有共鳴。感謝王蘭生於國父紀念館整修期間仍堅持舉辦活動。今年油畫類競爭激烈，得獎作品從寫實到超現實皆展現創意與個性。

書法類評審團代表蔡明讚指出，台灣書法已形成獨特的「台灣書風」，從歷屆中山青年藝術獎作品可見傳統與現代兼容的創新趨勢，也勉勵年輕書家在掌握五體書法基礎之餘勇於創新，開創書法藝術的新局面。

水墨類評審團代表孫翼華表示，中山青年藝術獎10週年見證台灣青年藝術的蓬勃發展，今年油畫與水墨多項得主皆為師大校友，展現藝術教育成果。感謝國父紀念館與畫廊協會的支持，讓青年藝術家登上國際舞台。

「2025中山青年藝術獎作品展」即日起至27日在台北市藝文推廣處2樓展覽室展出。