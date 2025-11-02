快訊

護理女神喪命有內幕？警懷疑和黃明志發生關係、遺體被移動到浴缸

未來一週先濕後穩定 週末各地有機會見到陽光

中央社／ 台北2日電
氣象署今天表示，未來一週天氣先潮濕後穩定，水氣由多漸減。本報資料照片
氣象署今天表示，未來一週天氣先潮濕後穩定，水氣由多漸減。本報資料照片

氣象署今天表示，未來一週天氣先潮濕後穩定，水氣由多漸減，後半週各地有機會見到陽光；目前預估關島附近有熱帶系統醞釀，5日至8日可能有機會增強為熱帶低壓，須再觀察。

交通部中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，明天至5日持續受東北季風影響，其中，明天及4日水氣較今天更多，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區注意局部較大雨勢，中南部、花東地區有局部短暫雨，午後各山區則要留意短暫陣雨。

張承傳指出，預計5日水氣減少，以北部、宜花地區短暫雨為主；6日東北季風減弱，降雨區域再縮小，桃園以北、花東地區有局部短暫雨，台東、恆春半島為零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

張承傳表示，7日至9日天氣更穩定，各地大多為多雲到晴，有機會見到陽光，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有零星短暫雨。

根據氣象署網站，今天清晨最低溫在桃園市楊梅區、新北市貢寮區，皆為攝氏17.9度最低，台北、基隆、宜花地區也都有局部18度左右的低溫。

氣溫方面，張承傳說，5日之前東北季風影響，北部及東北部整天約19至24度，局部地區會再低一些，其他各地低溫約21至23度，高溫約27至31度；6日東北季風減弱，北部高溫回升至27到29度，低溫約22、23度，中南部高溫約30至32度。

張承傳提到，颱風海鷗昨天生成，但對台灣沒有影響；目前需要關注的是在關島附近還有另一個熱帶擾動，預估後半週有機會增強，但各國預測發展強度仍有分歧，也未有一致性的路徑，氣象署會再觀察。

東北季風 低溫 氣象署

延伸閱讀

海鷗颱風恐增為中颱…氣象署：周一周二水氣最多 基隆北海岸宜蘭雨勢大

第25號「海鷗」颱風生成 最新預測路徑、對台灣影響曝光

1張圖看周末天氣 東北季風接力抵達…北宜濕涼、中南部日夜溫差明顯

未來1周東北季風接力 北東濕涼這2天溫度最低 下周四才放晴

相關新聞

解決急診壅塞！衛福部三箭對策 首創明年春節健保給付最高100％加成

為緩解醫學中心急診壅塞，衛福部「周日及國定假日輕急症中心（UCC）」今起正式試辦。衛福部長石崇良表示，UCC於11月2日...

假日急症中心傳兒科醫師不足 石崇良：都有要求具備兒科能力

衛福部今起啟動「周日及國定假日輕急症中心(UCC)」，但北市聯醫傳出有民眾去就診，被告知沒有小兒科醫師。衛福部長石崇良今...

假日急症中心上路 新北民眾讚就醫方便不用人擠人

假日輕急症中心（UCC）今天上路，新北市有中和怡和醫院與土城恩樺醫院兩家執行，今天恩樺醫院截至下午2時，有4名患者前來就...

假日輕急症中心看診也能驗血、照X光 醫護排班踴躍打造就醫新制度

為緩解醫學中心急診壅塞，衛福部「周日及國定假日輕急症中心（UCC）」今起正式試辦。衛福部長石崇良說，UCC於11月2日開...

健忘、失智恐是腦內毒素堆積！醫揭4招重啟「大腦清潔工」排毒

近日，台北榮總遺傳優生學科主任張家銘在臉書上發文，表示許多人把健忘、記不住事當成老化的前兆，但美國研究綜論指出…

國內醫師大缺工？沈政男曝「1關鍵」：加薪解決不了問題

台灣醫院住院醫師的選科結果再度引發討論，近期網路上流傳一份台大醫院招收住院醫師熱門科別名單，眼科與精神科高居前兩名，傳統重症科別如內科、外科、婦產科、兒科與急診則位居末段。這樣的現象被稱為「五大皆空」，多年來始終難解。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。