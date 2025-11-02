未來一週先濕後穩定 週末各地有機會見到陽光

氣象署今天表示，未來一週天氣先潮濕後穩定，水氣由多漸減，後半週各地有機會見到陽光；目前預估關島附近有熱帶系統醞釀，5日至8日可能有機會增強為熱帶低壓，須再觀察。

交通部中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，明天至5日持續受東北季風影響，其中，明天及4日水氣較今天更多，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區注意局部較大雨勢，中南部、花東地區有局部短暫雨，午後各山區則要留意短暫陣雨。

張承傳指出，預計5日水氣減少，以北部、宜花地區短暫雨為主；6日東北季風減弱，降雨區域再縮小，桃園以北、花東地區有局部短暫雨，台東、恆春半島為零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

張承傳表示，7日至9日天氣更穩定，各地大多為多雲到晴，有機會見到陽光，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有零星短暫雨。

根據氣象署網站，今天清晨最低溫在桃園市楊梅區、新北市貢寮區，皆為攝氏17.9度最低，台北、基隆、宜花地區也都有局部18度左右的低溫。

氣溫方面，張承傳說，5日之前東北季風影響，北部及東北部整天約19至24度，局部地區會再低一些，其他各地低溫約21至23度，高溫約27至31度；6日東北季風減弱，北部高溫回升至27到29度，低溫約22、23度，中南部高溫約30至32度。

張承傳提到，颱風海鷗昨天生成，但對台灣沒有影響；目前需要關注的是在關島附近還有另一個熱帶擾動，預估後半週有機會增強，但各國預測發展強度仍有分歧，也未有一致性的路徑，氣象署會再觀察。