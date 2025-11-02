乾癬會傳染？不停脫皮屑、浮紅斑塊 逾7成病友受汙名歧視

乾癬共病多，常見三高、關節炎、眼睛病變等，患者因免疫系統失調，會反覆發作，皮膚有明顯的紅斑、脫屑，常被以為疾病會傳染而遭受歧視。台灣乾癬協會發布2025年「乾癬、乾癬性關節炎病友職場大調查專題報告」，逾7成病友受汙名、歧視，近6成曾中斷治療、工作受影響。

台北林口長庚紀念醫院副教授級主治醫師黃毓惠表示，乾癬是一種自體免疫疾病，發作的危險因子包含基因、環境、抽菸、藥物等。除了皮膚、關節、指甲會出現紅斑、脫屑等病灶外，也常伴隨肥胖問題，引發糖尿病、脂肪肝等三高多種共病症；結膜炎、葡萄膜炎或虹膜炎也是乾癬的共病之一。

「病人最困擾的還是外觀。」黃毓惠說，「乾癬、乾癬性關節炎病友職場大調查專題報告」的數據呈現病友在職場所面臨的挑戰。7成病友乾癬病程超過10年，乾癬性關節炎病程以1至5年為主。病友認為，病情屬慢性且長期影響生活與工作，3成表示症狀有一定困擾。

在健保給付制度影響上，治療有健保給付者約8成；有93.4%的病友認為，健保給付有助減輕經濟壓力。有57.6%曾因申請條件導致延遲或中斷治療，對工作造成影響。黃毓惠強調，有過半病友認為目前健保給付制度不符合需求，主要原因為給付限制與核准延遲等。

病友職場亦有許多挑戰，超過半數曾因症狀請假，但14.8%表示經常感受到不公平對待，主因除外觀、搔癢與疼痛導致專注力下降外，職場理解與支持偏低，大眾對乾癬疾病認知不足也是因素。僅10.7%病友認為職場非常支持，約8成病友主動說明病情被理解，但也有遭排擠或升遷受阻，逾7成病友曾感受人際、社交等心理壓力。

此次調查共回收全台486份有效問卷，男性占56.6%，女性占43.4%；年齡涵蓋18歲以下至65歲以上病友，居住地則以以雙北市最多（新北市31.9%、台北市20.2%），教育程度上以大學43.2%最多。問卷顯示，35至54歲病友為心理壓力最明顯族群，約3/2經常感受壓力。其中，35至44歲最常採取工作調整；45至54歲放棄升遷比例最高，年輕族群則傾向轉向健康友善產業。

台灣乾癬協會理事長柯怡謀表示，調查結果顯示乾癬與乾癬性關節炎病友在醫療、心理與職場層面均承受壓力。「治療落差與社會認知不足為主要問題。」協會提出三點建議：健保制度應加速審核並放寬條件、落實2021年5月通過的不下車條款，一旦符合條件即不需每半年申請審核。