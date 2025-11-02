快訊

護理女神喪命有內幕？警懷疑和黃明志發生關係、遺體被移動到浴缸

乾癬會傳染？不停脫皮屑、浮紅斑塊 逾7成病友受汙名歧視

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
乾癬和乾癬性關節炎為慢性、嚴重的非傳染性疾病，患者的職場環境常遇到挑戰，承受歧視及汙名化。圖／123RF
乾癬和乾癬性關節炎為慢性、嚴重的非傳染性疾病，患者的職場環境常遇到挑戰，承受歧視及汙名化。圖／123RF

乾癬共病多，常見三高、關節炎、眼睛病變等，患者因免疫系統失調，會反覆發作，皮膚有明顯的紅斑、脫屑，常被以為疾病會傳染而遭受歧視。台灣乾癬協會發布2025年「乾癬、乾癬性關節炎病友職場大調查專題報告」，逾7成病友受汙名、歧視，近6成曾中斷治療、工作受影響。

台北林口長庚紀念醫院副教授級主治醫師黃毓惠表示，乾癬是一種自體免疫疾病，發作的危險因子包含基因、環境、抽菸、藥物等。除了皮膚、關節、指甲會出現紅斑、脫屑等病灶外，也常伴隨肥胖問題，引發糖尿病、脂肪肝等三高多種共病症；結膜炎、葡萄膜炎或虹膜炎也是乾癬的共病之一。

「病人最困擾的還是外觀。」黃毓惠說，「乾癬、乾癬性關節炎病友職場大調查專題報告」的數據呈現病友在職場所面臨的挑戰。7成病友乾癬病程超過10年，乾癬性關節炎病程以1至5年為主。病友認為，病情屬慢性且長期影響生活與工作，3成表示症狀有一定困擾。

健保給付制度影響上，治療有健保給付者約8成；有93.4%的病友認為，健保給付有助減輕經濟壓力。有57.6%曾因申請條件導致延遲或中斷治療，對工作造成影響。黃毓惠強調，有過半病友認為目前健保給付制度不符合需求，主要原因為給付限制與核准延遲等。

病友職場亦有許多挑戰，超過半數曾因症狀請假，但14.8%表示經常感受到不公平對待，主因除外觀、搔癢與疼痛導致專注力下降外，職場理解與支持偏低，大眾對乾癬疾病認知不足也是因素。僅10.7%病友認為職場非常支持，約8成病友主動說明病情被理解，但也有遭排擠或升遷受阻，逾7成病友曾感受人際、社交等心理壓力。

此次調查共回收全台486份有效問卷，男性占56.6%，女性占43.4%；年齡涵蓋18歲以下至65歲以上病友，居住地則以以雙北市最多（新北市31.9%、台北市20.2%），教育程度上以大學43.2%最多。問卷顯示，35至54歲病友為心理壓力最明顯族群，約3/2經常感受壓力。其中，35至44歲最常採取工作調整；45至54歲放棄升遷比例最高，年輕族群則傾向轉向健康友善產業。

台灣乾癬協會理事長柯怡謀表示，調查結果顯示乾癬與乾癬性關節炎病友在醫療、心理與職場層面均承受壓力。「治療落差與社會認知不足為主要問題。」協會提出三點建議：健保制度應加速審核並放寬條件、落實2021年5月通過的不下車條款，一旦符合條件即不需每半年申請審核。

另外，職場應建立疾病友善制度與教育、推動病友自助與倡議行動，減少汙名與歧視。柯怡謀說，唯有兼顧醫療支持與職場包容，才能讓病友在健康與工作間取得平衡。新的藥物問世，已大幅減少反覆發作的情況；乾癬病人應及早就醫，接受適當治療，以降低併發症風險。

台灣乾癬協會發布2025年「乾癬、乾癬性關節炎病友職場大調查專題報告」。圖／台灣乾癬協會
台灣乾癬協會發布2025年「乾癬、乾癬性關節炎病友職場大調查專題報告」。圖／台灣乾癬協會

職場 健保 給付

延伸閱讀

罕見疾病高雪氏症病友協會成立 雲林檢察官朱啟仁擔任首任會長

假日輕急症中心上路 石崇良端利多：明年春節醫事人員健保給付加成

精瘦中年男子因心肌梗塞住進加護病房 原因竟是乾癬共病

乾癬不只是皮膚癢！秋冬復發率飆5成 頭皮病灶搔癢出血成理髮夢魘

相關新聞

解決急診壅塞！衛福部三箭對策 首創明年春節健保給付最高100％加成

為緩解醫學中心急診壅塞，衛福部「周日及國定假日輕急症中心（UCC）」今起正式試辦。衛福部長石崇良表示，UCC於11月2日...

假日急症中心傳兒科醫師不足 石崇良：都有要求具備兒科能力

衛福部今起啟動「周日及國定假日輕急症中心(UCC)」，但北市聯醫傳出有民眾去就診，被告知沒有小兒科醫師。衛福部長石崇良今...

假日急症中心上路 新北民眾讚就醫方便不用人擠人

假日輕急症中心（UCC）今天上路，新北市有中和怡和醫院與土城恩樺醫院兩家執行，今天恩樺醫院截至下午2時，有4名患者前來就...

假日輕急症中心看診也能驗血、照X光 醫護排班踴躍打造就醫新制度

為緩解醫學中心急診壅塞，衛福部「周日及國定假日輕急症中心（UCC）」今起正式試辦。衛福部長石崇良說，UCC於11月2日開...

健忘、失智恐是腦內毒素堆積！醫揭4招重啟「大腦清潔工」排毒

近日，台北榮總遺傳優生學科主任張家銘在臉書上發文，表示許多人把健忘、記不住事當成老化的前兆，但美國研究綜論指出…

國內醫師大缺工？沈政男曝「1關鍵」：加薪解決不了問題

台灣醫院住院醫師的選科結果再度引發討論，近期網路上流傳一份台大醫院招收住院醫師熱門科別名單，眼科與精神科高居前兩名，傳統重症科別如內科、外科、婦產科、兒科與急診則位居末段。這樣的現象被稱為「五大皆空」，多年來始終難解。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。