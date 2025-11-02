新北表揚28名醫療典範 醫療公益獎肯定白袍英雄
新北市政府今在市府603大禮堂舉辦「第13屆醫療公益獎」頒獎典禮，由新北市長侯友宜頒獎，表揚3家永續醫院與25位在醫療照護、防疫推動及社區服務等領域表現卓越的醫師與醫事人員。
侯友宜表示，醫療不僅是一項服務，更是一份責任與承諾，在人口逾404萬、病床數全國倒數第二的新北市，「醫療人員扛著沉重壓力，卻始終堅守崗位，這份精神讓我打從心裡感謝。」
侯友宜說，醫師與醫事人員是守護市民健康的中堅力量，他感謝所有默默付出的醫療工作者，用專業與愛心為城市撐起健康防線。他強調，「你們的愛與專業，就是新北市最溫暖的力量。」
此屆獲獎者中，烏來衛生所主任温傑以推動「文化安全醫療」理念獲肯定，身為原住民的他更能理解族人文化與生活背景，積極推動以文化為本的健康照護，建立雙向理解的醫病關係。温傑表示，原鄉醫療的核心在於尊重族人文化與語言，「只有在文化被理解的基礎上，醫療才會被接受。」他舉例，設計「我的健康餐盤」時採用烏來在地食材如地瓜與野菜，並以族人熟悉的馬告調味，讓健康飲食更貼近生活。
温傑分享，剛到烏來服務時因不熟悉泰雅語，曾因發音錯誤鬧出誤會，幸好有司機幫忙解釋，才避免尷尬。這段經驗讓他深刻體會「語言就是信任的橋樑」，此後他努力學習族語，在看診與衛教時穿插泰雅語與耆老對話，「只要能用他們聽得懂的語言，距離就縮短了。」
臨床心理師江垂南投入心理衛生工作超過30年，長期深耕社區與弱勢家庭，見證台灣心理健康體系的發展。他說，早期心理師多處理家庭暴力與創傷個案，如今心理健康服務已深入學校與社區，「從一天一兩個個案，到現在衛生所要排兩三個月，代表社會對心理健康更重視，也更願意求助。」他指出，心理健康的提升不只是醫療資源的進步，更反映社會幸福感的成長，「心理健康不是奢侈品，而是社會安全的基石。」
侯友宜也提到，新北市近年推動「永續醫院」理念，鼓勵醫療機構導入減碳節能、智慧管理與友善職場設計，讓醫療資源公平可近、永續發展。他強調，「永續醫院不是口號，而是一場革新，要讓醫療體系成為引領城市永續的力量。」
衛生局長陳潤秋表示，此屆醫療公益獎共72件提名，經三階段審查後，25位醫事人員與3家醫院脫穎而出。她指出，市府將持續推動智慧醫療、社區整合照護與永續營運，打造「更安全、更智慧、更綠色」的醫療環境，讓新北成為兼具公益與永續的健康標竿城市。
