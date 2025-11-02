國內醫師大缺工？沈政男曝「1關鍵」：加薪解決不了問題

台灣醫院住院醫師的選科結果再度引發討論，近期網路上流傳一份台大醫院招收住院醫師熱門科別名單，眼科與精神科高居前兩名，傳統重症科別如內科、外科、婦產科、兒科與急診則位居末段。這樣的現象被稱為「五大皆空」，多年來始終難解。

精神科醫師沈政男在臉書粉專指出，這不只是人力問題，更是典型的經濟學現象，「薪資提高到一定程度後，勞動供給曲線會出現後彎」。他說，當工作報酬上升，工時卻長、壓力又大時，醫師反而傾向選擇工時短、可開業、較輕鬆的科別。

沈政男解釋，目前醫學系畢業生須經兩年一般醫學訓練後才分科，換句話說，所有人學的內容相同，直到分科才決定未來職涯，「選科就像決定要賣滷肉飯、切仔麵，還是去大餐廳當主廚」。他說，「五大皆空」其實反映的是醫療資源分配與市場誘因的失衡。

他舉例，重症科薪資確實比其他科高，但也意味著更長的工時與更高的精神負擔，「收入增加並不代表吸引力提升，反而因為休閒時間被壓縮，讓工作變得不划算」。沈政男指出，這正是個體經濟學中「所得效果」壓過「替代效果」的情況，導致勞動供給曲線反向彎折。

針對「加薪能否解決人力荒」的說法，他直言，薪資提高只是讓曲線在圖上移動，無法根本解決問題。真正的關鍵是讓曲線「平移」，也就是增加整體醫學生名額或引進更多醫療人力。

沈政男認為，政策可以從幾個方向著手，包括擴增公費醫學生比例、開放外籍醫師來台執業，或將醫學系全面改為學士後制度，以吸引對醫療本身更有使命感的學生，「十七、十八歲只因成績好就被推進醫學系，畢業後自然傾向選擇賺錢輕鬆的科別」。

他也提到，若用政治手段限制醫美執業資格，雖能抑制所謂「直美」現象，卻可能推高醫美價格，讓民眾轉往國外或黑市求診，「那只是把經濟問題包裝成制度改革，治標不治本」。

回到健保制度面，沈政男提醒，醫療改革最終仍需兼顧民眾需求與制度永續，「健保的第一目的，是讓民眾滿意，若新政策引起民怨，就代表改革方向還沒找對」。

他最後強調，就算未來健保支出占GDP比重上升、醫療預算增加，只要勞動供給曲線仍在原地後彎，「五大皆空」的問題依然不會消失。