假日輕急症中心看診也能驗血、照X光 醫護排班踴躍打造就醫新制度

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
廣慈長照復健醫療中心營運長吳岳霖（左）為衛福部長石崇良、健保署長陳亮妤說明北市聯醫附設信義門診部看診流程。記者沈能元／攝影
為緩解醫學中心急診壅塞，衛福部「周日及國定假日輕急症中心（UCC）」今起正式試辦。衛福部長石崇良說，UCC於11月2日開始試辦，主要著眼明年春節9天長假，期望建立制度，並評估增加更多地點，迎接長假。

廣慈長照復健醫療中心營運長、北市聯醫忠孝院區腎臟內科主治醫師吳岳霖表示，北市聯醫附設信義門診部於周日及國定假日開設UCC，配置有2名醫師、2名護理師，藥師、醫檢師、放射師、行政人員各一名，另有電機、資訊人員各一名待命值班，目前排班人力由北市聯醫自願的醫師、護理師支援，排班人力已至12月底，預定明年初將與台北市醫師公會、基層診所醫師討論排班事宜。

吳岳霖表示，目前至UCC值班的醫師有內外科，以及不在急診輪班，而是從事社區醫療，或在整合病房照顧病人的急診醫師，此值班醫師須經教育訓練，了解哪一些病是不能看的，而護理師前來UCC值班，因可能是來自不同科別，因此，值班前都須先報名、面試、上課、考試及通過認證後才可以值班，而藥師、醫檢師除上課外，還需實地演練後，才可以值班，而醫師也須經教育訓練，確定哪一些病是不能看的。 

目前願意到UCC值班的醫師、護理師十分踴躍，目前最花時間的是，讓醫師、護理師都可以公平的排班。吳岳霖說，UCC排班為上午8時至下午4時，醫師值班費為1.5萬元、護理師4000元，下午4時至晚上12時，醫師值班費為2萬元、護理師6000元，許多醫護人員認為這樣的薪酬，讓他們非常願意值班。

吳岳霖表示，對醫院醫師來說，如此的薪資十分足夠，但對基層診所醫師來說，診所平時上午一個診可能只有3小時，如此薪資是否有吸引力，還需多加觀察。

北市聯醫附設信義門診部特色是設有X光室、檢驗室，可以立刻進行X光、血液、尿液等檢查，而為UCC開診也準備5個縫合包、30支流感快篩，因北市聯醫附設信義門診部樓上有長照中心，附近社區的民眾也多，多為感冒、打疫苗。

吳岳霖說，若病人尚未掛號前，經研判須到醫院急診就醫，民眾可以自行前往醫院急診，或由UCC協助撥打119請救護車轉診，若是檢傷發現必須轉診，就由救護車轉診至後援醫院的北市聯醫忠孝院區，而現場都會進行應有的醫療處置，穩定生命徵象。如果是中風患者需要取栓，主要聯繫台大、三總協助取栓。

