馬爾地夫禁菸令！2007後出生者「終生不能買菸」 國健署：密切觀察參考

馬爾地夫宣布「世代禁菸令」，自2025年11月1日起，2007年後出生者，終身不得購買、使用任何菸草產品，包含外國遊客也適用，朝逐步實現全面禁菸的長期目標邁進。國健署表示，秉持「維護國人健康」的立場，將持續推動並強化菸害防制政策，也會密切觀察國際趨勢，作為政策精進的重要參考。

馬爾地夫控菸政策逐年升級，2023年11月已將法定吸菸年齡提高至21歲，全面禁止電子煙的使用、生產、銷售與廣告。如今新法規定，2025年11月起，正式實施史上最嚴格「世代禁菸令」，不可銷售給2007年以後出生的國民、遊客，若違規將罰款5萬盧菲亞，大約新台幣10萬元。

這項禁令於今年5月通過，由馬爾地夫總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）親自簽署，根據新法規定，現年未滿19歲的族群，將終身不得購買各種菸草製品。該國政策目標很明確，禁令涵蓋紙菸、電子菸、加熱菸等所有菸草製品，立法打造「無菸新世代」，希望守住下一代健康。

有關馬爾地夫禁止2007年後出生者吸菸的制度，國健署指出，國際間對新興世代的菸害防制策略正持續演進，均會密切關注並研析其制度設計、社會溝通過程及實施成效，作為台灣後續政策精進的重要參考，與全民一起打造遠離菸害、更加健康的台灣。

國健署強調，現行菸害防制政策的核心目標，是降低吸菸率、保護非吸菸者、減少菸品對民眾健康的危害。在推動政策過程中，將遵循科學證據與國際趨勢、重視與社會溝通，凝聚政策共識、兼顧健康促進與權益保障。