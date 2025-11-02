快訊

高雄長庚醫院大跳電！工程誤觸台電高壓線 建築突冒黑煙

護理女神謝侑芯陳屍浴缸…爆黃明志緊急幫做CPR 本人控救護車遲到近1小時

車禍瞬間曝！她酒測值0.87開特斯拉猛撞 老夫婦穿越馬路命喪輪下

聽新聞
0:00 / 0:00

馬爾地夫禁菸令！2007後出生者「終生不能買菸」 國健署：密切觀察參考

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
馬爾地夫祭最嚴禁菸令！ 2007年後出生者「終生不能買菸」，立法打造無菸新世代。本報資料照片
馬爾地夫祭最嚴禁菸令！ 2007年後出生者「終生不能買菸」，立法打造無菸新世代。本報資料照片

馬爾地夫宣布「世代禁菸令」，自2025年11月1日起，2007年後出生者，終身不得購買、使用任何菸草產品，包含外國遊客也適用，朝逐步實現全面禁菸的長期目標邁進。國健署表示，秉持「維護國人健康」的立場，將持續推動並強化菸害防制政策，也會密切觀察國際趨勢，作為政策精進的重要參考。

馬爾地夫控菸政策逐年升級，2023年11月已將法定吸菸年齡提高至21歲，全面禁止電子煙的使用、生產、銷售與廣告。如今新法規定，2025年11月起，正式實施史上最嚴格「世代禁菸令」，不可銷售給2007年以後出生的國民、遊客，若違規將罰款5萬盧菲亞，大約新台幣10萬元。

這項禁令於今年5月通過，由馬爾地夫總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）親自簽署，根據新法規定，現年未滿19歲的族群，將終身不得購買各種菸草製品。該國政策目標很明確，禁令涵蓋紙菸、電子菸、加熱菸等所有菸草製品，立法打造「無菸新世代」，希望守住下一代健康。

有關馬爾地夫禁止2007年後出生者吸菸的制度，國健署指出，國際間對新興世代的菸害防制策略正持續演進，均會密切關注並研析其制度設計、社會溝通過程及實施成效，作為台灣後續政策精進的重要參考，與全民一起打造遠離菸害、更加健康的台灣。

國健署強調，現行菸害防制政策的核心目標，是降低吸菸率、保護非吸菸者、減少菸品對民眾健康的危害。在推動政策過程中，將遵循科學證據與國際趨勢、重視與社會溝通，凝聚政策共識、兼顧健康促進與權益保障。

馬爾地夫 禁菸 國健署

延伸閱讀

遊馬爾地夫要注意！2007年1月後出生者全面禁菸 遊客也適用

布局人事 石崇良：國健署癌防組長林莉茹、食藥署主秘蔡淑貞接副署長

加熱菸未標尼古丁…石崇良改口稱當時未要求 民團：菸防法已規定30年

第二款加熱菸上架卻爆違規展示 國健署長急「閃」未回應

相關新聞

解決急診壅塞！衛福部三箭對策 首創明年春節健保給付最高100％加成

為緩解醫學中心急診壅塞，衛福部「周日及國定假日輕急症中心（UCC）」今起正式試辦。衛福部長石崇良表示，UCC於11月2日...

假日急症中心傳兒科醫師不足 石崇良：都有要求具備兒科能力

衛福部今起啟動「周日及國定假日輕急症中心(UCC)」，但北市聯醫傳出有民眾去就診，被告知沒有小兒科醫師。衛福部長石崇良今...

國內醫師大缺工？沈政男曝「1關鍵」：加薪解決不了問題

台灣醫院住院醫師的選科結果再度引發討論，近期網路上流傳一份台大醫院招收住院醫師熱門科別名單，眼科與精神科高居前兩名，傳統重症科別如內科、外科、婦產科、兒科與急診則位居末段。這樣的現象被稱為「五大皆空」，多年來始終難解。

健忘、失智恐是腦內毒素堆積！醫揭4招重啟「大腦清潔工」排毒

近日，台北榮總遺傳優生學科主任張家銘在臉書上發文，表示許多人把健忘、記不住事當成老化的前兆，但美國研究綜論指出…

動得少卻更健康！雌激素+肌肉差異 女生運動效率勝男生2倍

台北榮總遺傳優生學科主任張家銘在臉書上發文，分享一項發表於《Nature Cardiovascular Research》的最新研究…

新北表揚28名醫療典範 醫療公益獎肯定白袍英雄

新北市政府今在市府603大禮堂舉辦「第13屆醫療公益獎」頒獎典禮，由新北市長侯友宜頒獎，表揚3家永續醫院與25位在醫療照...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。