快訊

高雄長庚醫院大跳電！工程誤觸台電高壓線 建築突冒黑煙

護理女神謝侑芯陳屍浴缸…爆黃明志緊急幫做CPR 本人控救護車遲到近1小時

車禍瞬間曝！她酒測值0.87開特斯拉猛撞 老夫婦穿越馬路命喪輪下

健忘、失智恐是腦內毒素堆積！醫揭4招重啟「大腦清潔工」排毒

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師指出，記憶力變差，有時只是因為大腦裡的「垃圾」還沒被清掉。示意圖／Ingimage
醫師指出，記憶力變差，有時只是因為大腦裡的「垃圾」還沒被清掉。示意圖／Ingimage

近日，台北榮總遺傳優生學科主任張家銘在臉書上發文，表示許多人把健忘、記不住事當成老化的前兆，但美國研究綜論指出，大腦擁有一套「膠淋巴系統」，負責排出神經活動產生的廢物，包括與阿茲海默症密切相關的β類澱粉蛋白與Tau蛋白。換言之，記憶力變差，有時只是因為大腦裡的「垃圾」還沒被清掉。

這項由《Alzheimer’s & Dementia》於2025年發表的綜論指出，膠淋巴系統在人們進入深層睡眠階段時，腦脊髓液會大量灌入腦組織，透過腦裡的細胞和組織液互相交換，把堆積的代謝廢物「沖刷」出來，流向頸部的淋巴結。

張家銘進一步說明，膠淋巴系統在深層慢波睡眠時最為活躍，此時的腦組織間隙會擴大約60%，更容易清除代謝廢物，因此若睡眠不足、頻繁中斷、作息混亂或是壓力大導致淺眠，都會讓清潔系統「罷工」，排廢流速變慢、毒素累積，導致慢性發炎與神經退化，提高罹患阿茲海默症風險。

張家銘還表示，膠淋巴系統的效率不只受睡眠影響，睡姿、運動與呼吸方式也同樣關鍵。動物實驗發現，右側臥比仰睡更能幫助腦脊髓液流動，提高排毒效率；中強度有氧運動能增加動脈搏動與淋巴收縮頻率，間接加速流動；穩定的深層呼吸能促進顱內壓微幅變化，幫助腦液交換更充分。

因此，張家銘建議從生活的四個面向著手，喚醒大腦能力、預防阿茲海默症：

1.改善睡眠

維持7小時以上連續睡眠，且睡前一小時減少藍光與強光干擾。

2.調整睡姿

嘗試以右側睡為主，並挑選高度匹配、能支撐頸椎的枕頭，若是睡醒後感到頭脹、頸部緊繃，可適時調整姿勢觀察一周。

3.適度有氧：

每周150分鐘的快走、游泳、太極、飛輪等中強度有氧運動，可讓腦液流速提升約15%。

4.呼吸訓練：

每天安排5至10分鐘的呼吸練習，保持吸氣4秒、吐氣6秒，以此循環，特別建議在睡前進行。

睡眠 淋巴 運動 阿茲海默症

延伸閱讀

減重不吃早餐可以嗎？營養師曝真相：反而更容易胖

機車族注意！酸雨留水痕、腐蝕車漆難逆轉 專家揭四招正確保養

高齡患者能出院就別戀棧 醫警告當心染A流：10天轉院到天堂

動得少卻更健康！雌激素+肌肉差異 女生運動效率勝男生2倍

相關新聞

解決急診壅塞！衛福部三箭對策 首創明年春節健保給付最高100％加成

為緩解醫學中心急診壅塞，衛福部「周日及國定假日輕急症中心（UCC）」今起正式試辦。衛福部長石崇良表示，UCC於11月2日...

假日急症中心傳兒科醫師不足 石崇良：都有要求具備兒科能力

衛福部今起啟動「周日及國定假日輕急症中心(UCC)」，但北市聯醫傳出有民眾去就診，被告知沒有小兒科醫師。衛福部長石崇良今...

國內醫師大缺工？沈政男曝「1關鍵」：加薪解決不了問題

台灣醫院住院醫師的選科結果再度引發討論，近期網路上流傳一份台大醫院招收住院醫師熱門科別名單，眼科與精神科高居前兩名，傳統重症科別如內科、外科、婦產科、兒科與急診則位居末段。這樣的現象被稱為「五大皆空」，多年來始終難解。

健忘、失智恐是腦內毒素堆積！醫揭4招重啟「大腦清潔工」排毒

近日，台北榮總遺傳優生學科主任張家銘在臉書上發文，表示許多人把健忘、記不住事當成老化的前兆，但美國研究綜論指出…

動得少卻更健康！雌激素+肌肉差異 女生運動效率勝男生2倍

台北榮總遺傳優生學科主任張家銘在臉書上發文，分享一項發表於《Nature Cardiovascular Research》的最新研究…

新北表揚28名醫療典範 醫療公益獎肯定白袍英雄

新北市政府今在市府603大禮堂舉辦「第13屆醫療公益獎」頒獎典禮，由新北市長侯友宜頒獎，表揚3家永續醫院與25位在醫療照...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。