假日輕急症中心上路 石崇良：計畫一定會成功

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
假日輕急症中心（UCC）今天上路，衛福部長石崇良（左三）今天下午到土城恩樺醫院UCC視察。記者葉德正／攝影
假日輕急症中心（UCC）今天上路，衛福部長石崇良今天下午到土城恩樺醫院UCC視察，他表示，恩樺醫院位於民眾習慣的亞東醫院、土城醫院就醫動線上，十分符合假日輕急症中心的條件，能有效分擔土城醫院與亞東醫院的急診壓力，不僅對醫療量能平衡具有重要意義，未來在面對突發疫情時，具備比基層診所更大的空間與設備，也能迅速成為前線據點，醫療體系藉此熟悉基層動員模式，將成為強化「韌性醫療」的重要基礎，他也直言「這個計畫一定會成功」。

新北市衛生局長陳潤秋表示，新北急診室最塞前三名分別是雙和醫院、亞東醫院、土城醫院，兩家輕急症中心分別位於中和，和板橋、土城交界處，可分流輕症病人、減輕大型醫院急診壅塞，使醫療資源更集中照護急重症病患，同時縮短候診時間，提升醫療效率；未來將視就醫成效與醫療量能，配合中央政策評估增加據點，提供市民假日也能安心就醫的友善醫療環境。

石崇良指出，政府推動醫療社區化，希望在高齡化社會中讓長者就醫更方便，不必動輒前往大型醫院，據過去資料，三級以上病患僅佔急診約兩成，八成病人其實沒有危及生命，在社區層級即可處理，但由於基層人力有限，部分醫院難以獨立承擔急診任務，因此UCC設計即鎖定具基層能量的單位與社區醫院合作。

石崇良說，假日輕急症中心有既有衛生所與地區醫院，假日期間開放給社區醫療人力支援，提供民眾假日急症處理服務，落實社區醫療的延伸與補位，他也感謝社區醫院協會理事長朱益宏的支持。

石崇良也說，假日輕急症中心未來在面對突發疫情時，也能迅速成為前線據點，具備比基層診所更大的空間與設備，透過這次UCC的啟動，醫療體系可熟悉基層動員模式，加上地方政府與五大公會的協助，將成為強化韌性醫療的重要基礎。

「這個計畫一定會成功」石崇良表示，假日輕急症中心的推動，不僅有助紓解大型醫院壓力，更能落實社區健康照護網絡，提升全民就醫便利性與醫療體系的應變能力，因為有社區醫院的投入，我們就不怕。

新北市衛生局表示，民眾假日期間若有輕症不適，可就近利用UCC服務，目前新北兩家承作醫院掛號費皆為150元，部分負擔150元，共計300元，相較於直接前往醫院急診室可減少600元以上的費用。後續新北市政府衛生局將配合中央政策，持續優化人力調度與服務流程。

