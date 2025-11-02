假日急症中心上路 新北民眾讚就醫方便不用人擠人

假日輕急症中心（UCC）今天上路，新北市有中和怡和醫院與土城恩樺醫院兩家執行，今天恩樺醫院截至下午2時，有4名患者前來就診，分別是3名內科與1名外科，有媽媽上午焦急帶著一歲有呼吸道症狀的孩子要前往就醫，路過恩樺醫院看到醫院紅布條進來就診，感謝新政策讓她不用去大醫院人擠人；也有一名戴先生昨日工作返家時摔車，今天上午胸口仍隱隱作痛還在焦慮假日要去哪裡看診，剛好家人看新聞有假日輕急症中心，趕快到恩樺醫院就診，讓他們可以立刻處理。

恩樺醫院副院長吳淑芬表示，今天看診醫師都是透過醫護五大公會協助媒合而來，沒有影響到醫院本身的人力，不過因為是第一天上路，在護理人員、藥師還有醫檢師都有派出自身人力前來支援，確保相關系統、給藥能夠馬上上手。

吳淑芬說，院方都有公告11月分看診醫師的專業與學經歷，讓患者一目瞭然，進到醫院會先由檢傷護理師協助，先確認內外科別，如果外科需要照X光等，會有專業醫檢師一站式服務，跟醫院原本的病人不會互相干擾，經過醫師專業評估後，給予適當治療，若有緊急需要，就會協助轉診到鄰近的大型醫院急診。

今天看診的內科醫師是由亞東醫院派駐的神經內科醫師朱昱誠，外科部分則由汐止佳祥診所院長許祥豐負責。

由於醫療人力都是透過五大公會媒合，許祥豐也向前來視察的衛福部長石崇良說，第一次使用恩樺醫院的系統，還不是很習慣，不過院方都有人員協助，會愈來愈上手。

朱昱誠說，院方設備與藥品都很完整，也能開立小兒水劑，對於UCC政策他抱持正面看法，前來就醫的患者都是住在鄰近的病患，能提供他們在假日除了大醫院急診室以外的選擇，且相關藥物與處置都能做，可滿足輕急症患者需求；不過有些病患對自己症狀等級不夠清楚，還是會跑去大醫院，這部分可能要加強宣導，讓更多民眾接受。

今天恩樺醫院截至下午2時有4名患者前來就醫，其中一名是媽媽帶著一歲孩子前來，她告訴院方路過看到院方的紅布條就進來就醫，經過醫師問診，開立咳嗽藥物、抗組織胺即順利返家。也有33歲女性患者因做家事腰部扭傷，自行服用止痛藥後雖有緩解，仍感不適，也到UCC就醫。

石崇良視察期間，恩樺醫院也來一名昨日騎車摔車的戴先生，他受訪表示，今天上午胸口仍然不舒服，本來還擔心假日不知道要去哪裡看醫生，也怕急診室要等太久，剛好哥哥看到新聞有這個新的UCC，趕緊帶他到這邊就醫，相關流程都很順暢，他也更安心。