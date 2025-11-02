快訊

嘉縣小客車自撞3傷！2歲女童頭頸傷勢嚴重 送醫不治

拍下台灣街道高清圖！大陸衛星「吉林一號」 究竟是什麼來頭

快打開音響！研究曝「這歲數」以上 常聽音樂可降低近40%失智風險

聽新聞
0:00 / 0:00

繼承傅明光遺志…台灣首個傳統匠師產業工會今成立 會員橫跨20至80世代

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
「中華民國傳統匠師產業工會」今天舉行成立大會，由從事漢式瓦作的匠師陳順添(左)當選第一屆創會理事長。右為文化部部長李遠。圖／文化部提供
「中華民國傳統匠師產業工會」今天舉行成立大會，由從事漢式瓦作的匠師陳順添(左)當選第一屆創會理事長。右為文化部部長李遠。圖／文化部提供

首位行政院文化獎傳統匠師傅明光倡議成立的「中華民國傳統匠師產業工會」，今天於文化部文化資產園區B03藝文展覽館B館舉行成立大會。今天共選出9位理事、3位監事；9位理事中，由泥塑剪黏葉明吉匠師、漢式瓦作陳順添匠師、木作黃彥霖匠師當選常務理事，並由從事漢式瓦作的匠師陳順添當選第一屆創會理事長。

陳順添表示，自6月底組成籌備會，雖然9月中倡議人傅明光司阜不幸辭世，但籌備會繼續秉持司阜創會的決心，克服萬難、如期舉行成立大會，對全體傳統匠師而言是重要的里程碑。

丹娜絲風災後，工會籌備會立刻建立傳統建築修復需求調查表單，並和台南市政府文化局一起協助區公所提出的傳統建築老屋修繕需求，邀請籌備會發起會員組成傳匠修復隊，進入災區協助老屋修復，至今已完成水泥瓦20多棟、紅瓦50多棟修復。

陳順添指出，工會集結各工種的專業傳統匠師，包括木作（漢式大木作、日式大木作、小木作）、鑿花、瓦作（漢式、日式）、泥作、泥塑剪黏及彩繪等，會員從26歲至80歲，平均年齡50歲，未來將透過各工種匠師的集思廣益、攜手合作，一起改善執業環境，讓工會成為集結傳統匠師的力量。他希望未來可以積極和產官學各界合作，共同改善文資修復環境，透過修復工作，讓技藝得以代代相傳，使得傳統匠師獲得應有的尊重與保障。

擔任籌備會召集人的建築師鍾心怡表示，傳統技藝的保存就在匠師身上，但是目前的修復環境對匠師的保障還有努力空間，且不容易吸引年輕人入行。她希望透過工會，爭取匠師的合理工作權益和改善勞動環境，讓更多後輩願意加入傳統技藝行列。

文化部長李遠今天親自參加成立大會。他表示，承繼傅明光司阜的遺願，在此時成立第一個傳統匠師產業工會，對於台灣傳統建築修復是跨出非常重要的一大步。不管是對於傳統技藝的保存與傳承、勞動安全的保障等未來許多的工作，文化部都一定會與工會攜手合作。

建築師 文化部

延伸閱讀

空服抱病執勤病逝 長榮航空修改請假制度「前3天病假不扣考績」

代課師過勞死！琉球國中校長職場霸凌成立 工會籲啟動懲處程序

血液基金會工會控遭刁難不給會務假 血基會回應這樣說

血液基金會工會 控資方打壓刁難會務假

相關新聞

解決急診壅塞！衛福部三箭對策 首創明年春節健保給付最高100％加成

為緩解醫學中心急診壅塞，衛福部「周日及國定假日輕急症中心（UCC）」今起正式試辦。衛福部長石崇良表示，UCC於11月2日...

假日急症中心傳兒科醫師不足 石崇良：都有要求具備兒科能力

衛福部今起啟動「周日及國定假日輕急症中心(UCC)」，但北市聯醫傳出有民眾去就診，被告知沒有小兒科醫師。衛福部長石崇良今...

動得少卻更健康！雌激素+肌肉差異 女生運動效率勝男生2倍

台北榮總遺傳優生學科主任張家銘在臉書上發文，分享一項發表於《Nature Cardiovascular Research》的最新研究…

假日輕急症中心上路 石崇良：計畫一定會成功

假日輕急症中心（UCC）今天上路，衛福部長石崇良今天下午到土城恩樺醫院UCC視察，他表示，恩樺醫院位於民眾習慣的亞東醫院...

假日急症中心上路 新北民眾讚就醫方便不用人擠人

假日輕急症中心（UCC）今天上路，新北市有中和怡和醫院與土城恩樺醫院兩家執行，今天恩樺醫院截至下午2時，有4名患者前來就...

繼承傅明光遺志…台灣首個傳統匠師產業工會今成立 會員橫跨20至80世代

首位行政院文化獎傳統匠師傅明光倡議成立的「中華民國傳統匠師產業工會」，今天於文化部文化資產園區B03藝文展覽館B館舉行成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。