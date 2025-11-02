繼承傅明光遺志…台灣首個傳統匠師產業工會今成立 會員橫跨20至80世代

首位行政院文化獎傳統匠師傅明光倡議成立的「中華民國傳統匠師產業工會」，今天於文化部文化資產園區B03藝文展覽館B館舉行成立大會。今天共選出9位理事、3位監事；9位理事中，由泥塑剪黏葉明吉匠師、漢式瓦作陳順添匠師、木作黃彥霖匠師當選常務理事，並由從事漢式瓦作的匠師陳順添當選第一屆創會理事長。

陳順添表示，自6月底組成籌備會，雖然9月中倡議人傅明光司阜不幸辭世，但籌備會繼續秉持司阜創會的決心，克服萬難、如期舉行成立大會，對全體傳統匠師而言是重要的里程碑。

丹娜絲風災後，工會籌備會立刻建立傳統建築修復需求調查表單，並和台南市政府文化局一起協助區公所提出的傳統建築老屋修繕需求，邀請籌備會發起會員組成傳匠修復隊，進入災區協助老屋修復，至今已完成水泥瓦20多棟、紅瓦50多棟修復。

陳順添指出，工會集結各工種的專業傳統匠師，包括木作（漢式大木作、日式大木作、小木作）、鑿花、瓦作（漢式、日式）、泥作、泥塑剪黏及彩繪等，會員從26歲至80歲，平均年齡50歲，未來將透過各工種匠師的集思廣益、攜手合作，一起改善執業環境，讓工會成為集結傳統匠師的力量。他希望未來可以積極和產官學各界合作，共同改善文資修復環境，透過修復工作，讓技藝得以代代相傳，使得傳統匠師獲得應有的尊重與保障。

擔任籌備會召集人的建築師鍾心怡表示，傳統技藝的保存就在匠師身上，但是目前的修復環境對匠師的保障還有努力空間，且不容易吸引年輕人入行。她希望透過工會，爭取匠師的合理工作權益和改善勞動環境，讓更多後輩願意加入傳統技藝行列。

文化部長李遠今天親自參加成立大會。他表示，承繼傅明光司阜的遺願，在此時成立第一個傳統匠師產業工會，對於台灣傳統建築修復是跨出非常重要的一大步。不管是對於傳統技藝的保存與傳承、勞動安全的保障等未來許多的工作，文化部都一定會與工會攜手合作。