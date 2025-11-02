解決急診壅塞！衛福部三箭對策 首創明年春節健保給付最高100％加成

為緩解醫學中心急診壅塞，衛福部「周日及國定假日輕急症中心（UCC）」今起正式試辦。衛福部長石崇良表示，UCC於11月2日開始試辦，主要著眼明年春節9天年假，期望建立制度，並評估增加更多地點，迎接長假。同時，為體恤春節期間上班醫事人員，首度提高春節醫院住院、急診、門診，以及基層診所初一至初三的門診診察費、護理費、藥事服務費100％加成，雙倍給付。

衛福部健保署長陳亮妤表示，過往為增加基層診所在春節年假的開診率，多給予基層診所健保加成給付，醫師公會全聯會則提議，於春節上班的醫院醫事人員也十分辛苦，同樣是犧牲春節與家人團聚的時間照顧患者，因此，明年春節期間將首度為醫院及基層診所醫事人員健保給付加成，包括醫院住院、急診的診察費、護理費及藥事服務費將加成100%，門診部分會依年假9天各有不同的加成比率。

依健保署規畫，明年春節9天期間，首度針對醫院急診、住院健保給付加成，包括診察費、護理費及藥事服務費均加成100％；醫院及基層診所門診加成部分，明年2月14日及15日（小年夜）加成30%，除夕（2月16日）加成50%，初一至初三(2月17至19日)加成100%，初四、初五（2月20至21日）加成50%，初六（2月22日）加成30%。

陳亮妤說，針對醫學中心急診壅塞問題，第一支箭是成立UCC，針對急症但非重症患者提供醫療服務；第二支箭，以提升基層診所開診率，目前全台基層診所開診率周六約8成，周日僅約2成，如果可以提升開診率，讓民眾可以就近就醫，不用到大醫院；第三支箭是提供門診靜脈抗生素治療獎勵方案（OPAT），讓患者可以在門診施打抗生素，降低患者湧入急診的情形。

至於，明年後的春節期間，醫院、基層診所住院、急診、門診是否都能持續給予加成給付？陳亮妤說，將評估明年春節基層診所的開診成效後，再加以評估。

健保署醫務管理組長劉林義說，春節期間給予健保加成，經費來源為健保總額中的其他部門，共挹注13.6億元，不影響醫事人員應有的健保支付點值，該費用會直接撥給醫院，再由醫院進行分配，期望所有在春節期間上班的醫事人員都能獲得應有的加成給付。