抗癌勇士挑戰10天、1100公里環島 癌友：騎到不能騎為止

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
來自台灣海內外的抗癌勇士及家屬共50位，從馬偕紀念醫院出發。記者廖靜清／攝影
來自台灣海內外的抗癌勇士及家屬共50位，從馬偕紀念醫院出發。記者廖靜清／攝影

台灣抗癌協會長年推動「不倒騎士」圓夢公益活動，今年邁入第13屆，從40歲到84歲，涵蓋老中青三代的抗癌英雄，今天一早由台北馬偕醫院出發，展開為期10天1100公里的單車環台圓夢之旅。馬偕紀念醫院總院長張文瀚表示，不倒騎士的信念與不屈的意志，宛如面對癌症勇敢堅強的態度，永不向病痛低頭。

「環島行程就像披荊斬棘。」張文瀚表示，罹癌是面對生命最艱難的考驗，而這群生命勇士化苦難為力量，透過運動療癒身體與心靈。環台的路程有辛苦的上坡，而從高點一路往下滑，顯得暢快淋漓。透過癌友的啟發，可以鼓舞正在與癌症奮戰的病友，同時建立情緒抒發的管道，更有力量與癌同行。

馬偕紀念醫院副院長、台灣抗癌協會理事長黃文傑表示，抗癌教育要先從民眾對癌症的認識開始，對許多人來說，罹癌像是被宣判死刑，對人生失去希望。不過，癌症治療大幅進步，使更多患者能控制病情及延長生命，達到「與癌共存」。藉由運動，可找回失去的健康，保持樂觀心情也是戰勝癌症的良藥。

由台灣抗癌協會主辦「不倒騎士．騎出生命」單車環台圓夢活動，今年邁向第13屆，今天一早從台北馬偕醫院出發，展開為期10天、1100公里圓夢之旅。來自台灣海內外的抗癌勇士及家屬共50位，以及全台各地公益陪騎朋友共300餘位，化作最實際的鼓勵，發揮彼此幫助、扶持的力量。

每一位不倒騎士背後都有一個令人動容的故事，千里騎行公益活動讓更多的抗癌勇士、家屬及民眾體驗「運動抗癌」的益處。運動不僅有助於增強免疫系統、降低多種癌症的風險，還能促進心理健康，減少焦慮和抑鬱的症狀，這些心理因素也與癌症的發展有關。

此次環台行程從台北出發，行經宜蘭、花蓮、台東、屏東、高雄、台南、嘉義、雲林、彰化、台中、苗栗，預計於11月11日回到新北市，完成1100公里環台壯舉。台灣抗癌協會預告，第14屆「不倒騎士」圓夢公益活動將於2026年11月1日開跑，呼籲更多癌友勇敢走出來，克服苦難後又是美景。

第13屆「不倒騎士」環台活動，馬偕醫護陪騎。記者廖靜清／攝影
第13屆「不倒騎士」環台活動，馬偕醫護陪騎。記者廖靜清／攝影

抗癌 癌症治療 公益活動

