動得少卻更健康！雌激素+肌肉差異 女生運動效率勝男生2倍

台北榮總遺傳優生學科主任張家銘在臉書上發文，分享一項發表於《Nature Cardiovascular Research》的最新研究，指出女性每周只需要運動250分鐘，就能達到與男性每周運動530分鐘相同的護心效果。

內文表示，研究團隊透過穿戴式裝置，追蹤超過8萬名英國民眾的運動數據。結果顯示，每周運動150分鐘的女性，其冠狀動脈心臟病風險可下降22%，男性僅下降17%；若每周運動量增加至250分鐘，女性的風險降幅更高達30%。對於已罹患冠心病的患者，差距則更驚人，女性的死亡風險下降70%，男性僅約19%。

張家銘進一步解釋，女性的肌肉以氧化型纖維為主，擅長長時間進行能量代謝，加上雌激素能促進脂肪燃燒、穩定血管並降低發炎反應，因此更能發揮心血管保護效益；反觀男性，肌肉以爆發力強的糖解型纖維為主，雖能短時間輸出高強度能量，但能量效率較低。簡單來說，女性的身體更懂得「運用運動」，效率幾乎是男性的兩倍。

張家銘指出，女性不需追求運動強度及次數，而是要確保「穩定規律」。每天30分鐘的快走、騎腳踏車、伸展身體，甚至是在公園陪孩子奔跑，都能維持健康。研究也證實，每多一天符合每日建議量，女性的冠心病風險就下降6%，男性約4%。特別是步入更年期後，雌激素下降，身體更需要運動幫助代謝，快走、瑜珈、游泳、踩飛輪等中度強度活動，都能有效平衡荷爾蒙。