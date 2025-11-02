假日急症中心傳兒科醫師不足 石崇良：都有要求具備兒科能力

衛福部今起啟動「周日及國定假日輕急症中心(UCC)」，但北市聯醫傳出有民眾去就診，被告知沒有小兒科醫師。衛福部長石崇良今天受訪表示，本來設計上是要求要能夠看內科、兒科跟骨外科，但有醫院反映不確定病患數量，有人力安排問題，但內科醫師都要求具備能看兒科的能力，若病患數量上來，就會加開。

石崇良表示，當初在實施輕急症中心時，有很多醫院反映一開始病人人數不曉得有多少量，要立刻安排足夠數量醫師確實有一些想法，討論的結論就是值班醫師一定要具備能夠看兒科的能力，可以內科專科醫師，或是兒科專科醫師來看診，都一定要能處理兒科個案；骨外科也是相同情形。

石崇良說，這也是為什麼會要動員社區基層醫護人員的意義，這些初期照護人員廣度都比大型醫院還要廣，大醫院專科之間也是彼此照會。

石崇良強調，若病人數量多，兒科病人多到看不完，就會再加開兒科。