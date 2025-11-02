聽新聞
澎湖交通船乘客行動電源爆炸「險變火燒船」 航港局重申托運及使用規範
航行於旁湖南海望安、淒美的交通船「南海之星1號」，10月31日下午抵達望安，旅客正上下船時，客艙內1名男性旅客使用行動電源充手機卻突然爆炸，該男緊急把行動電源丟在走廊上，船員聞聲後即刻持滅火器滅火，所幸無人員傷亡。交通部航港局表示，行動電源不得托運或放置於行李箱，並呼籲搭乘旅客應確定使用檢驗合格的行動電源。
10月31日南海之星1號由七美南滬港載客開往望安潭門港，下午1時20分停靠載客，準備開回馬公港，在潭門港整理貨物及接駁旅客上下船時，1名男性乘客的座位突然傳出火光，火球隨即呈拋物線掉落在走道，形成大型火團，引發船上警報器大響， 一旁乘客紛紛走避，並夾雜女性乘客的尖叫聲。
針對10月31日航行澎湖望安、七美及馬公間之南海之星1號交通船，開航前發生旅客攜帶的行動電源起火情事，航港局今呼籲，搭船旅客應正確使用行動電源，確保船舶航行安全。
航港局指出，搭船旅客如有攜帶行動電源，應於搭船前再次確認，並使用經經濟部標準檢驗局檢驗合格的產品，「且不得託運或放置於行李箱」，同時必須隨身攜帶並放置於視線可及處。
若行動電源經撞擊受損或已變形膨脹，航港局建議勿繼續使用，也勿於高溫下持續使用，以確保使用安全。
航港局進一步表示，針對國內客船除每年定期檢查外，並要求客船業者定期進行緊急應變演練，航港局也將不定期派員查核客船設備及演練情形，消防設備為必檢設備之一，旅客如有發現行動電源異常情形，應即時通報船上工作人員緊急處置，以確保船舶航行安全。
